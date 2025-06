Miksi amerikkalaiset menettävät kiinnostuksensa sähköautoihin? Shokkikyselyt paljastavat vuoden 2025 EV-ongelman

Sähköautohypet laimenevat: Uudet 2025-kyselyt paljastavat, miksi amerikkalaiset painavat jarrua EV:ille

Viimeisimmät AAA- ja Gallup-kyselyt maalaavat karua kuvaa, kun Yhdysvaltojen innostus sähköautoja kohtaan putoaa jyrkästi—löydä todelliset esteet ja mitä seuraavaksi tapahtuu.

Pikafaktoja: 16% Yhdysvaltojen aikuisista todennäköisesti ostaa sähköauton seuraavaksi autokseen (alhaalla 25% vuonna 2022)

Yhdysvaltojen aikuisista todennäköisesti ostaa sähköauton seuraavaksi autokseen (alhaalla 25% vuonna 2022) 63% ei nyt todennäköisesti harkitse sähköautoa

ei nyt todennäköisesti harkitse sähköautoa Vain 23% odottaa, että suurin osa autoista on sähköautoja vuoteen 2035 mennessä (alhaalla 40% vuonna 2022)

odottaa, että suurin osa autoista on sähköautoja vuoteen 2035 mennessä (alhaalla 40% vuonna 2022) +15% Vuosi-vuodelta sähköautokaupan kasvu—hidastuu jyrkästi

Kiinnitä turvavyö—Amerikan rakkaussuhde sähköautoihin näyttää olevan pysähtymässä. Kaksi merkittävää kyselyä, jotka tehtiin lähes samanaikaisesti, paljastavat saman järkyttävän totuuden: yhä harvemmat amerikkalaiset ovat valmiita siirtymään sähköiseen tulevaisuuteen.

Yhdysvaltojen kuluttajien kiinnostus sähköautoihin (EV) on supistunut alhaisimmalle tasolleen sitten vuoden 2019. Uuden AAA-kyselyn mukaan vain 16% aikuisista todennäköisesti valitsee sähköauton seuraavaksi autoksi. Tämä on alaspäin suuntautuva liike 18% viime vuonna ja dramaattinen lasku 25% vuonna 2022.

Samaan aikaan Gallup-kysely peilaa näitä havaintoja, ja vain 51% amerikkalaisista on edes avoimia sähköauton idealle—8% lasku kahdessa vuodessa. Prosentti, joka sanoo ”ei” sähköautoille, on noussut hieman yli puolesta lähes kahteen kolmasosaan. Miksi, satojen komeiden uusien mallien jälkeen, niin monet kuljettajat eivät ole kiinnostuneita? Tässä on, mitä sinun on hyvä tietää.

K: Mikä ruokkii amerikkalaista skeptisyyttä sähköautoja kohtaan?

Useat tekijät saavat amerikkalaiset painamaan jarrua:

– Akkujen korjaus- ja vaihtokustannukset pelottavat mahdollisia ostajia.

– Kalliit sähköautojen hintalaput tekevät sähköautoista saavuttamattomia keskimääräisille perheille.

– Matka-ahdistus—pelko akun loppumisesta—on edelleen suuri huolenaihe.

– Julkinen latausinfrastruktuuri on edelleen epäyhtenäinen, mikä jättää tienalustajat epämukaviksi.

– Huolenaiheet pitkien matkojen soveltuvuudesta pysyvät.

Kokonaisuus: Monet kuluttajat kokevat, että sähköauton unelma ei vielä vastaa jokapäiväisiä realiteettejä.

K: Huolista huolimatta, nousevatko sähköauton myynnit edelleen?

Kyllä, mutta vauhti on hiipumassa.

Sähköautojen myynti oli yli 365 000 kappaletta vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä, mikä on nousua 317 000:sta vuotta aiemmin. Mutta tämä vuosittainen kasvuvauhti on hidastunut jyrkästi. Yhdysvaltain markkinat jäävät nyt jälkeen räjähdysmäisestä ”S-käyrästä”, joka tavallisesti nähdään häiritsevän uuden teknologian kohdalla.

Huomionarvoista on, että Teslan myynti Yhdysvalloissa on sukeltanut poliittisten kiistojen vuoksi. Kuitenkin, jopa ennen poliittista myllerrystä, asiantuntijat jäljittivät sähköautojen viilenemisen käytännön, ei vain puoluepoliittisiin huoliin.

Lisätietoja globaaleista autonvalmistajatrendeistä saat Teslalta ja Yhdysvaltain politiikan päivityksistä Energiavirastolta.

K: Ketkä ovat edelleen kiinnostuneita sähköautoista?

Kiinnostus sähköautoihin on laskenut suurimmassa osassa ryhmistä—mukaan lukien nuoret kuluttajat ja demokraatit. Tämä on jopa toiveikkaimpien amerikkalaisten joukossa johtanut varovaisempiin asenteisiin.

Hybridit, eivät täyssähköautot, saavat lämpimämpää vastaanottoa, erityisesti republikaanitostajilta. Viisikymmentäviisi prosenttia republikaanien osuudesta harkitsisi hybridiä, kun taas vain 31% harkitsisi täysin sähköistä ajoneuvoa.

Positiivisena puolena teollisuusasiantuntijat huomauttavat, että puolet markkinoista on ainakin ”avoimia” sähköautoille. Koska vain 10% uusista automyynneistä on sähköisiä, tulevalle kasvulle on runsaasti tilaa, jos suuria esteitä voidaan poistaa.

Kuinka päättää, onko sähköauto oikea valinta sinulle vuonna 2025

– Laske: Harkitse ostohinnan lisäksi myös pienempiä polttoaine- ja huoltokustannuksia. AAA:n äskettäin tekemä analyysi osoitti, että sähköautot voittavat usein päivittäisissä käyttökustannuksissa.

– Tarkista latausvaihtoehtosi: Onko sinulla helppo pääsy kotilatausasemille tai julkisiin latauspaikkoihin? Sivustot kuten PlugShare voivat auttaa.

– Ymmärrä työmatkasi: Jos harvoin teet pitkiä matkoja, lyhyemmän alueen sähköauto voisi toimia.

– Seuraa politiikan uutisia: Tulevat verokannustimet ja tullit voivat nopeasti muuttaa taloudellisia laskelmia.

Lisätietoja puhtaasta energiasta saat EPA:lta ja parhaat autotestit Edmundsilta.

K: Mitä tulevaisuus tuo mukanaan sähköautoille Amerikassa?

Amerikkalaiset eivät enää ole vakuuttuneita siitä, että suurin osa autoista siirtyy sähköisiksi vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2022 40% ennusti lähes täyden siirtymisen—nyt vain 23% uskoo näin.

Uusien tullien, epävarmojen verokannustimien ja poliittisten tuulien myötä autonvalmistajat ja päättäjät kohtaavat molemmat jyrkän tien.

Silti keskeiset edut—alhaisemmat käyttökustannukset, ympäristöhyödyt ja kehittyvä akkuteknologia—merkitsevät, että tarina on kaukana ohi. Puoli Yhdysvaltojen autokaupoista on edelleen kiinnostuneita, ja innovaatio etenee hurjaa vauhtia.

Valmiina valitsemaan seuraavaa ajoneuvoasi? Tässä on tarkistuslista älykkäille autonostajille vuonna 2025:

Vertaile alkuperäisiä ja koko elinkaaren ajoneuvokustannuksia

Arvioi kotilatausmahdollisuudet ja julkisten latauspaikkojen saatavuus

Laske todelliset ajomatkatarpeesi

Tarkista osavaltion ja liittovaltion kannustimet

Koeajaa sekä hybridejä että täydellisiä sähköautoja

Pysy ajan tasalla uusista sähköautomalleista ja teknologian parannuksista

Tie edessä on muuttumassa—nyt on aika tehdä tutkimusta ja suunnitella polkusi tulevaisuuden ajamiseen.

