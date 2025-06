Defiance julkaisee ensimmäisen 2X lyhyen ETF:n, joka kohdistuu Palantiriin: Mitä kaupankäynnin asiantuntijoiden on nyt tiedettävä

By Aliza Markham

Aliza Markham on kokenut kirjailija ja ajatusjohtaja uusien teknologioiden ja fintechin alueilla. Hänellä on maisterin tutkinto rahoitusteknologiasta Excelsiorin yliopistosta, jossa hän syvensi ymmärrystään rahoituksen ja teknologian leikkauspisteestä. Yli vuosikymmenen kokemuksella alalta Aliza aloitti uransa JandD Innovationsissa, jossa hän vaikutti uraauurtavissa projekteissa, jotka integroitivat lohkoketjuteknologiaa perinteisiin rahoitusjärjestelmiin. Hänen oivaltava kirjoitustyylinsä yhdistää perusteellisen tutkimuksen käytännön sovelluksiin, tehden monimutkaisista käsitteistä saavutettavia laajemmalle yleisölle. Alizan työ on julkaistu useissa arvostetuissa julkaisuissa, mikä on sijoittanut hänet merkittäväksi ääneksi kehittyvässä rahoitusteknologian kentässä.