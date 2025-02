Avaa taianomaiset hetket: Tapaa Devon Murray ja lähde viikonloppumatkalle, joka on täynnä jännitystä!

By

Tapaa näyttelijä Devon Murray, joka on tunnettu roolistaan Seamus Finniganina, E. Leclercin kulttuuritilassa lauantaina 7. helmikuuta klo 10–18.

Osallistu 20. Bazhataegin sauvatyöntötaitokilpailuun Penharsin urheiluhallissa, ilmainen sisäänpääsy ja alkeiskurssit, jotka järjestetään koko viikonlopun ajan.

Seuraa rugbyottelua Ranskan ja Englannin välillä Rugby Club Quimpérois:ssa, joka alkaa lauantaina klo 17.45.

Kannusta Quimper Volleyta heidän ottelussaan Béziersia vastaan klo 20 lauantaina, liput maksavat 6 €.

Tutustu 16. lintunäyttelyyn Saint-Évarzecissa lauantai-iltapäivästä ja 36. antiikkilogobörsään sunnuntaina.

Tämä viikonloppu on pullollaan eloisia tapahtumia, jotka lupaavat unohtumattomia kokemuksia!

**Lauantaina 7. helmikuuta** Harry Potterin viehättävän saagan fanit eivät halua missata henkilökohtaista tapaamista **Devon Murrayn** kanssa, lahjakkaan näyttelijän, joka on tunnettu roolistaan **Seamus Finniganina**. Klo **10–18** E. Leclercin kulttuuritilassa Murray on saatavilla kuvia ja nimmareita varten, varmistaen, että jokainen fani tuntee yhteyden taikaa. Tämä on harvinainen tilaisuus tavata rakastettu hahmo läheltä.

Mutta se on vain alkua! **20. Bazhataeg** -tiimin sauvatyöntötaitokilpailu järjestetään **Penharsin urheiluhallissa** tänä viikonloppuna. Ilmaisen sisäänpääsyn ja alkeiskurssien myötä katsojat voivat syöksyä tämän dynaamisen taistelutaidon kiehtovaan maailmaan **lauantaista** sunnuntaihin.

Rugbyfanit eivät myöskään halua jättää toimintaa väliin! Liity **Rugby Club Quimpéroisiin** klo **17.45** lauantaina seuraamaan eeppistä taistelua **Ranskan ja Englannin** välillä isoilla näytöillä. Nauti tästä intensiivisestä ottelusta ilmaisella sisäänpääsyllä ja ruokavaihtoehtojen kanssa.

Urheiluharrastajille **Quimper Volleyn** tiimi kohtaa tärkeässä ottelussa **Béziersin** klo **20** lauantaina, luvassa on huippu-urheilua vain **6 €**:n hintaan.

Lopuksi, luontoharrastajat voivat tutustua eksoottisiin lintuihin **16. lintunäyttelyssä** **Saint-Évarzecissa** lauantai-iltapäivästä, kun taas historian ystävät arvostavat **36. antiikkilogobörsää** sunnuntaina.

Tämä viikonloppu on täynnä jännittäviä mahdollisuuksia. Olitpa innoissasi tavata velhoa tai kannustaa ottelussa, kaikille löytyy jotakin— **älä jää paitsi hauskuudesta!**

Vapauta taikuus ja jännitys: Tämän viikonlopun tapahtumat, joita et voi ohittaa!

### Tulevat tapahtumat tänä viikonloppuna

Tämä viikonloppu on aarreaitta lumottuja tapahtumia, jotka miellyttävät satumaisista ja seikkailullisista asioista nauttivia! Tässä on yhteenveto jännittävistä aktiviteeteista alueella:

#### Tapaa Devon Murray!

Lauantaina **7. helmikuuta**, klo **10–18**, **Harry Potter** -sarjan fanit ovat tervetulleita henkilökohtaiseen tapaamiseen **Devon Murrayn** kanssa, näyttelijän, joka on parhaiten tunnettu roolistaan **Seamus Finniganina**. **E. Leclercin kulttuuritilassa** tämä tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden kuvien ottamiseen ja nimmareihin, antaen faneille mahdollisuuden luoda taianomaisia muistoja.

#### 20. Bazhataeg -sauvatyöntötaitokilpailu

Martial arts -harrastajille **20. Bazhataeg -sauvatyöntötaitokilpailu** **Penharsin urheiluhallissa** jatkuu viikonlopun ajan. Sisäänpääsy on ilmainen, ja tapahtuma sisältää alkeiskursseja katsojille, jotka ovat kiinnostuneita tästä ainutlaatuisesta taistelutaidosta.

#### Rugby-ottelu

Rugby-intoilijat suuntaavat **Rugby Club Quimpéroisiin** lauantaina klo **17.45** katsomaan erittäin odotettua ottelua **Ranskan ja Englannin** välillä. Nauti tunnelmasta ilmaisella sisäänpääsyllä ja monilla ruokavaihtoehdoilla.

#### Quimper Volleyn yhteenotto

**Quimper Volley** -tiimi kohtaa **Béziersin** klo **20** lauantaina. Liput ovat edullisesti hinnoitellut **6 €**, joten se on loistava suunnitelma urheilun ystäville, jotka etsivät adrenaliiniryöppyä.

#### Luonto- ja historian tapahtumat

Lintu ystävät voivat syventyä **16. lintunäyttelyyn** **Saint-Évarzecissa** lauantai-iltapäivästä. Samaan aikaan historian ystävät voivat tutustua mielenkiintoisiin näyttelyihin **36. antiikkilogobörsässä**, joka pidetään sunnuntaina.

### Rich Snippets ja lisätietoja

**Markkinatrendit**: Tapahtumat, kuten Quimper Volleyn ottelu ja taistelutaitokilpailut, ovat osa kasvavaa trendiä yhteisön osallistumisessa urheilun ja kulttuuritoimintojen kautta, mikä edistää paikallista turismia.

**Innovaatioita tapahtumahallinnassa**: Ilmaisten sisäänpääsytilaisuuksien yhdistäminen ruokailu- ja vuorovaikutteisten kokemusten kanssa on todistettu parantavan kävijöiden sitoutumista, mikä johtaa parempaan osallistumiseen ja yhteisön mukanaoloon.

**Käyttötapaukset faneille**: Nämä tapahtumat tarjoavat arvokkaita mahdollisuuksia faneille paitsi witnessing urheilu ja tapaamaan kuuluisuuksia, vaan myös luomaan yhteyksiä ja olemaan osa yhteisöllistä kokemusta.

### Kysymyksiä, joita saatat kysyä:

**1. Mitkä ovat Harry Potterin tapaamisen kohokohdat Devon Murrayn kanssa?**

Tapaaminen sisältää mahdollisuuksia kuvien ja nimmarien ottamiseen, mikä antaa faneille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa Devon Murrayn kanssa ja kokea pieni osa Harry Potterin taianomaista maailmaa itse.

**2. Onko tapahtumissa kuluja?**

Useimmilla tapahtumilla on ilmainen pääsy, lukuun ottamatta Quimper Volleyn ottelua, jossa on sisäänpääsymaksu **6 €**. Bazhataeg-kilpailu tarjoaa myös ilmaisia alkeiskursseja kiinnostuneille osallistujille.

**3. Mitä muita aktiviteetteja perheille on viikonloppuna?**

Viikonloppuna on tarjolla monia perheystävällisiä aktiviteetteja, kuten lintunäyttely ja antiikkilogobörsä, jotka houkuttelevat luontoharrastajia ja historian ystäviä.

Lisätietoja paikallisista tapahtumista ja aktiviteeteista saat käymällä sivustolla Local Events.

