Avada maagilisi hetki: kohtuge Devon Murrayga ja sõitke nädalavahetusele, mis on täis põnevust!

Kohtuge näitleja Devon Murray’ga, kes on tuntud oma rolli poolest Seamus Finniganina, E. Leclerci kultuurikeskuses laupäeval, 7. veebruaril, kella 10.00–18.00.

Osalege 20. Bazhataegi kepi võitlusturniiril Penharsi spordihallis, tasuta sissepääsuga ja algkursustega, mis toimuvad üle kogu nädalavahetuse.

Vaadake rugby matši Prantsusmaa ja Inglismaa vahel Rugby Club Quimpérois, mis algab laupäeval kell 17.45.

Julgege Quimper Volley poolt, kui nad mängivad Béziersi vastu laupäeval kell 20.00, piletid maksavad 6 €.

Uurige 16. linnunäitusest Sainte-Évarzecis, mis algab laupäeva pärastlõunal, ja 36. muinasekraanide laat pühapäeval.

See nädalavahetus on täis värvikaid üritusi, mis lubavad unustamatuid elamusi!

**Laupäeval, 7. veebruaril**, ei taha **Harry Potteri** fännid maksta isiklikku kohtumist ja vestlemist **Devon Murray’ga**, andeka näitlejaga, kes on tuntud oma rolli poolest **Seamus Finniganina**. Kella **10.00–18.00** E. Leclerci kultuurikeskuses on Murray saadaval fotode ja autogrammide jaoks, tagades, et iga fänn tunneb ühenduse maagia. See on haruldane võimalus kohtuda armastatud tegelaskujuga lähedalt.

Aga see on alles algus! **20. Bazhataegi** meeskonna kepi võitlusturniir toimub sel nädalavahetusel **Penharsi spordihallis**. Tasuta sissepääsuga ja algkursustega saavad pealtvaatajad tundma õppida selle dünaamilise võitluskunsti põnevat maailma alates **laupäevast** kuni **pühapäevani**.

Rugby fännid ei taha samuti tegevust maha magada! Liituge **Rugby Club Quimpérois**-iga **laupäeval kell 17.45**, et vaadata epohhilist matši **Prantsusmaa ja Inglismaa** vahel suurelt ekraanilt. Nautige seda intensiivset kohtumist tasuta sissepääsu ja toiduvalikutega.

Spordihuvilised saavad tugevdada oma emotsioone **Quimper Volley** meeskonna mängus **Béziersi** vastu **laupäeval kell 20.00**, pakkudes kõrge panusega tegevust vaid **6 €** eest.

Lõpuks saavad looduse armastajad avastada eksootilisi linde **16. linnunäituse** raames **Sainte-Évarzecis** laupäeva pärastlõunal, samal ajal kui ajaloo huvilised saavad nautida **36. muinasekraanide** laata pühapäeval.

See nädalavahetus on pakatud põnevate võimalustega. Ükskõik, kas olete valmis kohtuma võluri või osalema matšil, on siin midagi igaühele—**ärge jätke lõbusat võimalust kasutamata!**

Vabastage maagia ja põnevus: selle nädalavahetuse üritused, mida te ei saa maha magada!

### Tulevikus toimuvad üritused sel nädalavahetusel

See nädalavahetus on täis maagiat ja seiklusi, mis meeldivad igasugustele fännidele! Siin on ülevaade mõnedest põnevatest tegevustest, mis toimuvad piirkonnas:

### Rikkalikud snippets ja lisainfo

**Turutrendid**: Sellised üritused nagu Quimper Volley mäng ja võitluskunstiturniir on osa kasvavast trendist, mis keskendub kogukonna kaasamisele spordi ja kultuuritegevuse kaudu, edendades kohalikku turismit.

**Ürituste haldamise innovatsioonid**: Tasuta sissepääsuga ürituste ja toidu ning interaktiivsete kogemuste ühendamine on osutunud külaliste kaasatuse suurendamisele, mis viib parema osavõtuni ja kogukonna kaasamiseks.

**Fännide kasutusjuhud**: Need üritused pakuvad hindamatuid võimalusi fännidele mitte ainult spordi jälgimiseks ja kuulsustega kohtumiseks, vaid ka ühenduste loomiseks ja kollektiivse pingutuse osaks saamises.

### Küsimused, mis teil võivad olla:

**1. Millised on Harry Potteri kohtumise ja vestlemise teepeatused Devon Murray’ga?**

Kohtumine ja vestlemine hõlmavad võimalusi fotode ja autogrammide saamiseks, võimaldades fännidel suhelda Devon Murray’ga ja kogeda Harry Potteri maagilist maailma käegakatsutavalt.

**2. Kas üritustega on seotud mingeid kulusid?**

Enamik üritusi on tasuta, välja arvatud Quimper Volley mäng, millel on sissepääsutasu **6 €**. Bazhataegi turniir pakub samuti tasuta algkursusi huvilistele.

**3. Milliseid muid tegevusi leidub perekondadele sel nädalavahetusel?**

Nädalavahetus pakub mitmesuguseid peresõbralikke tegevusi, sealhulgas linnunäitust ja muinasekraanide laata, mis meeldivad looduse armastajatele ja ajaloo huvilistele.

Lisainfo kohalike ürituste ja tegevuste kohta leiate siit Kohalikud üritused.

