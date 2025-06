Pi Network Wallet-Dramen explodieren: Nutzer fordern fehlende Tokens, während die Migrationsprobleme sich verschärfen

Pi Network steht vor erheblichem Widerstand: Geldbörsen zeigen fehlende Guthaben, frustrierte Nutzer fordern Transparenz im Jahr 2025

Tausende von Pi Network-Nutzern berichten von fehlenden Token aufgrund von KYC-Verzögerungen, gescheiterten Geldbörsenmigrationen und wachsenden Zweifeln an der Transparenz des Projekts.

Schnelle Fakten Token-Preis: Pi um 1,5 % gefallen, handelt bei $0,6286

Pi um 1,5 % gefallen, handelt bei $0,6286 Berufene Probleme: Hunderte behaupten, nach der Geldbörsenmigration ‚Null-Guthaben‘ zu haben

Hunderte behaupten, nach der Geldbörsenmigration ‚Null-Guthaben‘ zu haben Technischer Widerstand: 20-Tage-SMA bei $0,70; Risiko eines Rückgangs auf $0,55

20-Tage-SMA bei $0,70; Risiko eines Rückgangs auf $0,55 Migration Verzögerungen: Keine klare Zeitlinie für Phase 2-Update

Die Pi Network Gemeinschaft ist in Aufruhr, da Nutzer soziale Medien überschwemmen, um fehlende Token und leere Geldbörsenstände zu melden. Trotz der Einhaltung des vorgeschriebenen Know Your Customer (KYC)-Prozesses und der Teilnahme an der lang erwarteten Mainnet-Migration wachen Nutzer auf und sehen, dass ihre Pi-Geldbörsen ein Guthaben von null anzeigen. Die Kontroversen haben Empörung und Angst ausgelöst, viele Nutzer stellen nun die Zuverlässigkeit und Transparenz des Netzwerks in Frage.

Die kürzliche Veröffentlichung strengerer Sicherheitsrichtlinien für Geldbörsen durch Pi Network—insbesondere zum Schutz von Seed-Phrasen—sollte die Nutzer beruhigen. Stattdessen hat das Update noch mehr Frustration ausgelöst. Soziale Medien wie X sind voller Beiträge, die leere Geldbörsen zeigen, während Rufe nach unlauteren Praktiken, technischen Ausfällen und sogar Betrugsbeschuldigungen an Gewicht gewinnen.

Warum fehlen die Guthaben in Pi Wallets?

Viele Nutzer berichten, dass sie während des KYC- und Geldbörsenmigrationsprozesses akribisch alle Anweisungen des Pi Core Teams befolgt haben. Dennoch zeigt ihre Geldbörse jetzt kein Token-Guthaben an, obwohl sie alles richtig gemacht haben. Um die Verwirrung noch zu verstärken, entdeckten einige Nutzer mehrere Geldbörsenadressen, die mit ihrem einzelnen Pi-Konto verknüpft sind, was Fragen zur Zuverlässigkeit der Migrationssoftware und der Integrität des Verfahrens aufwirft.

Wie reagiert das Pi Network Team?

Das Pi Core Team hat Erklärungen veröffentlicht, in denen betont wird, dass sie unermüdlich daran arbeiten, die Probleme zu lösen. Die neuesten Updates haben jedoch das Vertrauen nicht wiederhergestellt. Die Kommunikation bleibt vage, und es gibt weiterhin keinen Zeitplan, wann die Nutzer mit ihren migrierten Guthaben oder einer vollständigen KYC-Genehmigung rechnen können. Regelmäßige Updates vom Team enthalten keine spezifischen Lösungen oder Entschädigungsangebote für betroffene Nutzer.

Hat dieses Problem den Pi Coin-Preis beeinflusst?

Marktdaten zeigen, dass Pi unter Druck steht, um 1,5 % in den letzten 24 Stunden gefallen ist und derzeit bei $0,6286 gehandelt wird. Technische Analysen zeigen, dass die Münze unter kritischen Durchschnitten konsolidiert, wobei der 20-Tage-einfache gleitende Durchschnitt (SMA) bei $0,70 als Widerstand fungiert. Wenn Pi nicht über dieses Niveau steigt, warnen Analysten vor einem möglichen Rückgang auf $0,55, was die Geduld der Gemeinschaft weiter auf die Probe stellt.

Analysten weisen auf einen Relative Strength Index (RSI) von nahe 40 hin—was einen Mangel an starkem Aufwärtsmomentum zeigt—obwohl Indikatoren wie der stochastische RSI einen möglichen kurzfristigen Rückschlag vorschlagen. Die Stimmung in der Pi-Gemeinschaft bleibt jedoch entschieden bärisch, es sei denn, die Kernprobleme werden schnell angegangen.

Was könnte für das Pi Network als Nächstes passieren?

Mit wachsenden Spekulationen über ein gerüchteweise anstehendes „Phase 2“-Update hoffen viele, dass das Update den KYC-Rückstand und die Fehler bei der Geldbörsenzuordnung endgültig beheben wird. Angesichts des Mangels an einem festen Zeitplan und der Geschichte sich wiederholender Verzögerungen nimmt die Unsicherheit der Nutzer weiter zu. Das Vertrauen der Gemeinschaft—einst das größte Gut des Pi Networks—hängt nun in der Schwebe.

Q&A: Was sollten Pi Network-Nutzer jetzt tun?

F: Wie kann ich meine Pi-Geldbörse schützen?

A: Befolgen Sie die neuesten Sicherheitsregeln des Pi Core Teams. Sichern Sie Ihre Seed-Phrase sicher. Teilen Sie niemals Geldbörsenanmeldedaten.

F: Wen kontaktiere ich wegen eines fehlenden Pi-Guthabens?

A: Nutzen Sie die offiziellen Support-Kanäle von Pi Network oder den Hilfebereich der App. Dokumentieren Sie Ihre KYC- und Migrationsschritte für eine schnellere Lösung.

F: Sollte ich auf das Phase 2-Update warten?

A: Überwachen Sie weiterhin die offiziellen Ankündigungen. Vermeiden Sie Angebote von Dritten, die schnelleren Zugang oder die Wiederherstellung des Guthabens versprechen – diese könnten Betrug sein.

Wie man sicher und informiert bleibt

Überprüfen Sie regelmäßig die offiziellen Updates und Community-Foren von Pi Network.

Bewahren Sie Seed-Phrasen offline auf, nicht auf Cloud-Plattformen oder gemeinsam genutzten Geräten.

Klicken Sie niemals auf verdächtige Links oder teilen Sie Kontodaten mit nicht offiziellen Quellen.

Überwachen Sie Krypto-Nachrichtenseiten für breitere Markttrends und Warnungen.



Die nächsten Schritte des Pi Networks werden über sein Schicksal im Jahr 2025 entscheiden. Schützen Sie Ihre Vermögenswerte, fordern Sie Antworten und bleiben Sie wachsam: der Kryptomarkt belohnt diejenigen, die informiert bleiben!



Ihre Pi Sicherheits- & Lösungsliste

[ ] Sichern Sie Ihre Seed-Phrase sicher

[ ] Überwachen Sie Ihr Geldbörsen-Guthaben auf Veränderungen

[ ] Überprüfen Sie täglich offizielle Updates des Pi Core Teams

[ ] Melden Sie fehlende Guthabenprobleme über den offiziellen Support

[ ] Vermeiden Sie es, persönliche Informationen oder Anmeldedaten mit inoffiziellen Kanälen zu teilen

PI NETWORK WALLET MIGRATION FAILED — USERS DEMAND ANSWERS!

Dieses Video auf YouTube ansehen