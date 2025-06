Halide-Perowskit-Photovoltaikmarkt 2025: 18% CAGR Getrieben durch Effizienz-Durchbrüche und globale Investitionen

Halid-Perowskit-Photovoltaik-Forschung 2025: Marktdynamik, Technologie-Innovationen und strategische Prognosen. Entdecken Sie wichtige Trends, regionale Führungskräfte und Wachstumschancen, die die nächsten 5 Jahre prägen.

Zusammenfassung und Marktübersicht

Halid-Perowskit-Photovoltaik (PV)-Forschung hat sich schnell zu einer transformativen Kraft im globalen Solarenergiesektor entwickelt. Halid-Perowskite, eine Klasse von Materialien mit der allgemeinen Formel ABX 3 (wobei A ein Kation, B ein Metall und X ein Halogen ist), zeigen außergewöhnliche optoelektronische Eigenschaften, einschließlich hoher Absorptionskoeffizienten, einstellbarer Bandlücken und langer Trägerdiffusionslängen. Diese Eigenschaften haben es Perowskit-Solarzellen (PSCs) ermöglicht, in Laboreinstellungen Wirkungsgradwerte (PCEs) von über 26 % zu erreichen, und rivalisieren und übertreffen sogar traditionelle, auf Silizium basierende PV-Technologien in einem bemerkenswert kurzen Entwicklungszeitraum (National Renewable Energy Laboratory).

Der globale Markt für Halid-Perowskit-PV-Forschung ist durch intensive akademische und industrielle Aktivitäten gekennzeichnet, mit erheblichen Investitionen aus dem öffentlichen und privaten Sektor. Laut der Internationalen Energieagentur wird Perowskit-PV als Schlüsseltechnologie der nächsten Generation angesehen, mit dem Potenzial, die Produktionskosten zu senken, flexible und leichte Solarmodule zu ermöglichen und neue Anwendungen wie gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) und Tandem-Solarzellen zu fördern. Der Markt wird voraussichtlich bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 30 % wachsen, angetrieben von anhaltenden Durchbrüchen in der Materialstabilität, Skalierbarkeit und Gerätearchitektur (MarketsandMarkets).

Im Jahr 2025 verschieben sich die Forschungsschwerpunkte in Richtung der Überwindung der verbleibenden Hürden für die Kommerzialisierung, insbesondere der langfristigen Betriebssicherheit, der ökologischen Sicherheit (insbesondere des Bleigehalts) und skalierbarer Herstellungsverfahren. Führende Forschungseinrichtungen und Unternehmen wie Oxford PV und Solaronix sind Vorreiter bei Tandemzellarchitekturen, die Perowskite mit Silizium oder anderen Materialien kombinieren, um Effizienzwerte von über 30 % zu erreichen. In der Zwischenzeit beschleunigen staatlich geförderte Initiativen in der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und China die Pilotproduktionslinien und Feldtests von Perowskit-Modulen (Europäische Kommission).

Insgesamt wird die Halid-Perowskit-PV-Forschungslandschaft im Jahr 2025 durch schnelle Innovationen, robuste Finanzierung und eine klare Richtung hin zur kommerziellen Lebensfähigkeit geprägt. Der Sektor ist bereit, eine zentrale Rolle im globalen Übergang zu erneuerbaren Energien zu spielen, mit dem Potenzial, etablierte PV-Märkte zu stören und neue Solar-Anwendungen in verschiedenen Industrien zu ermöglichen.

Wichtige Technologietrends in Halid-Perowskit-Photovoltaiken

Die Halid-Perowskit-Photovoltaikforschung im Jahr 2025 ist durch rasante Fortschritte in der Materialtechnik, Gerätearchitektur und Skalierbarkeit gekennzeichnet, die durch das Streben nach höherer Effizienz, verbesserter Stabilität und kommerzieller Lebensfähigkeit angetrieben werden. Das Feld hat einen Anstieg der Entwicklung neuer Perowskit-Zusammensetzungen erlebt, wie z. B. Mischkation- und Mischhalogensysteme, die im Vergleich zu traditionellen Methylammoniumbleiidid (MAPbI 3 )-Strukturen eine verbesserte thermische und feuchtigkeitsbedingte Stabilität gezeigt haben. Forscher konzentrieren sich zunehmend auf rein anorganische Perowskite, wie Cs-Pb-Halide, um die Degradationsprobleme unter Betriebsbedingungen weiter zu adressieren.

Einer der bedeutendsten Trends ist die Integration von Perowskit-Schichten mit Silizium in Tandem-Solarzellen. Dieser Ansatz nutzt die komplementären Absorptionsspektren beider Materialien und schiebt die Wirkungsgradwerte (PCEs) in Laboreinstellungen über 30 %, wie von National Renewable Energy Laboratory und Helmholtz-Zentrum Berlin berichtet. Diese Tandemgeräte nähern sich nun den theoretischen Effizienzgrenzen von einzelnen Siliziumzellen und sind somit äußerst attraktiv für nächste Generation Photovoltaikmodule.

Stabilität bleibt ein zentrales Forschungsthema. Im Jahr 2025 wurden bedeutende Fortschritte bei Einkapselungstechniken und Schnittstellenengineering erzielt, wobei selbstorganisierende Monolagen und 2D/3D-Perowskit-Heterostrukturen verwendet werden, um die Ionenmigration und Feuchtigkeitsaufnahme zu unterdrücken. Die Einführung von bleifreien Perowskit-Alternativen, wie z.B. zinnbasierten Verbindungen, gewinnt ebenfalls an Dynamik, obwohl diese Materialien nach wie vor Herausforderungen im Hinblick auf Oxidation und niedrigere Effizienzen gegenüberstehen.

Skalierbare Herstellung: Die Forschung richtet sich zunehmend auf skalierbare Abfallmethoden wie Blade-Coating, Slot-Die-Coating und Inkjet-Druck, um die Herstellung von Großflächenmodulen zu ermöglichen. Unternehmen wie Oxford PV und Saule Technologies testen Roll-to-Roll-Produktionslinien für flexible und leichte Perowskit-Solarpaneele.

Die Forschung richtet sich zunehmend auf skalierbare Abfallmethoden wie Blade-Coating, Slot-Die-Coating und Inkjet-Druck, um die Herstellung von Großflächenmodulen zu ermöglichen. Unternehmen wie Oxford PV und Saule Technologies testen Roll-to-Roll-Produktionslinien für flexible und leichte Perowskit-Solarpaneele. Umwelt- und Lebenszyklusanalyse: Lebenszyklusbewertung und Recyclingstrategien werden entwickelt, um Bedenken hinsichtlich der Bleikontaminierung und des End-of-Life-Managements zu begegnen, wie in den Berichten der Internationalen Energieagentur hervorgehoben.

Lebenszyklusbewertung und Recyclingstrategien werden entwickelt, um Bedenken hinsichtlich der Bleikontaminierung und des End-of-Life-Managements zu begegnen, wie in den Berichten der Internationalen Energieagentur hervorgehoben. Fortgeschrittene Charakterisierung: Der Einsatz von In-situ- und Operando-Charakterisierungstools, wie synchrotronbasierten Röntgentechniken und zeitaufgelöster Spektroskopie, bietet tiefere Einblicke in Degradationsmechanismen und Ladungsträgerdynamik, was das Innovations-tempo beschleunigt.

Insgesamt ist die Halid-Perowskit-Photovoltaikforschung im Jahr 2025 durch einen interdisziplinären Ansatz gekennzeichnet, der Materialwissenschaft, Geräteengineering und Umweltaspekte kombiniert, um den Weg für die kommerzielle Bereitstellung und nachhaltige Energielösungen zu ebnen.

Wettbewerbslandschaft und führende Akteure

Die Wettbewerbslandschaft der Halid-Perowskit-Photovoltaik (PV)-Forschung im Jahr 2025 ist durch ein dynamisches Zusammenspiel zwischen akademischen Institutionen, staatlichen Laboren und Innovatoren im privaten Sektor geprägt. Das Feld ist durch schnelle Fortschritte in der Materialstabilität, der Geräteeffizienz und den skalierbaren Herstellungsverfahren gekennzeichnet, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf der Kommerzialisierung und industriellen Partnerschaften liegt.

Führende akademische Institutionen wie die Universität Oxford, die École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) und das Massachusetts Institute of Technology (MIT) treiben weiterhin die Grundlagenforschung voran, insbesondere in den Bereichen Defektpassivierung, Tandemzellenarchitekturen und langfristige Betriebssicherheit. Diese Universitäten arbeiten häufig mit Industriepartnern zusammen, um die Übersetzung von Labor-Durchbrüchen in skalierbare Technologien zu beschleunigen.

Auf der Unternehmensseite stehen Unternehmen wie Oxford PV und Microquanta Semiconductor an der Spitze der Kommerzialisierung von Perowskit-Solarzellen. Oxford PV hat bedeutende Fortschritte bei Perowskit-Silizium-Tandemzellen gemacht, Rekordwirkungsgrade erreicht und Pilotproduktionslinien in Europa in Betrieb genommen. Microquanta Semiconductor, mit Sitz in China, ist bemerkenswert für die Skalierung der Produktion von Perowskit-Modulen und zielt auf Anwendungen in Versorgungsgröße ab. Diese Unternehmen profitieren von robusten Portfolios zum geistigen Eigentum und strategischen Investitionen sowohl aus öffentlichen als auch privaten Quellen.

Staatliche Forschungsorganisationen, wie das National Renewable Energy Laboratory (NREL) in den Vereinigten Staaten und das Helmholtz-Zentrum Berlin in Deutschland, spielen eine zentrale Rolle bei der Festlegung von Forschungsagenden, der Bereitstellung von Infrastruktur für großtechnische Tests und der Festlegung von Leistungsbenchmarks. Ihre Open-Access-Datenbanken und kollaborativen Konsortien fördern den Wissensaustausch und die Standardisierung im Sektor.

Startups und Spin-offs sind ebenfalls zunehmend aktiv und konzentrieren sich auf Nischenanwendungen wie flexible und halbtransparente PV sowie neuartige Einkapselungstechniken, um die Herausforderungen der Perowskitstabilität anzugehen. Die Wettbewerbslandschaft wird weiter durch strategische Allianzen, Joint Ventures und Lizenzvereinbarungen geprägt, da etablierte PV-Hersteller versuchen, die Perowskittechnologie in bestehende Produktionslinien zu integrieren.

Insgesamt ist das Halid-Perowskit-PV-Forschungssystem im Jahr 2025 äußerst kollaborativ, aber auch äußerst wettbewerbsintensiv, wobei die Führung durch die Fähigkeit bestimmt wird, die Kluft zwischen Laborinnovation und kommerzieller Lebensfähigkeit zu überbrücken, wie anhaltende Investitionen, Pilotprojekte und der Wettlauf um die Erreichung zertifizierter, bankfähiger Modullebensdauern zeigen.

Marktwachstumsprognosen (2025–2030): CAGR, Volumen- und Wertanalyse

Der Halid-Perowskit-Photovoltaik (PV)-Forschungssektor ist zwischen 2025 und 2030 bereit für ein robustes Wachstum, angetrieben von beschleunigten Fortschritten in der Materialwissenschaft, erhöhten Förderungen und der dringenden globalen Nachfrage nach Technologien der nächsten Generation im Bereich Solarenergie. Laut Prognosen von IDTechEx wird der globale Markt für Perowskit-PV voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von über 30 % in diesem Zeitraum erreichen, da die Forschung von Labor-Durchbrüchen zu Pilot- und frühen kommerziellen Einsätzen übergeht.

In Bezug auf das Volumen wird erwartet, dass der Forschungsoutput – gemessen an veröffentlichten Arbeiten, Patenten und Pilotmodulen – bis 2030 verdoppelt wird. Die Anzahl der von Experten begutachteten Publikationen über Halid-Perowskit-PVs hat in den letzten zehn Jahren bereits ein exponentielles Wachstum gezeigt, und dieser Trend wird voraussichtlich anhalten, während neue Forschungsgruppen und Konsortien in das Feld eintreten. Die Zeitschrift Nature Energy hebt hervor, dass die Anzahl der in diesem Bereich eingereichten Patente voraussichtlich bis 2030 jährlich um mindestens 20 % steigen wird, was sowohl das akademische als auch das industrielle Interesse widerspiegelt.

Wertanalyse: Der globale Wert der Halid-Perowskit-PV-Forschung wird bis 2030 voraussichtlich 1,2 Milliarden USD übersteigen, von geschätzten 350 Millionen USD im Jahr 2025, laut MarketsandMarkets. Dies umfasst öffentliche und private F&E-Investitionen, gemeinsame Projekte und Technologielizenzverträge.

Der globale Wert der Halid-Perowskit-PV-Forschung wird bis 2030 voraussichtlich 1,2 Milliarden USD übersteigen, von geschätzten 350 Millionen USD im Jahr 2025, laut MarketsandMarkets. Dies umfasst öffentliche und private F&E-Investitionen, gemeinsame Projekte und Technologielizenzverträge. Regionale Wachstumsprognose: Asien-Pazifik, insbesondere China und Südkorea, wird voraussichtlich bei Forschungsvolumen und Investitionen führend sein, gefolgt von Europa und Nordamerika. Staatlich geförderte Initiativen, wie das Horizon Europe-Programm der Europäischen Union, werden bedeutende Mittel in die Halid-Perowskit-PV-Forschung einbringen, was das Wachstum weiter beschleunigen dürfte (Europäische Kommission).

Asien-Pazifik, insbesondere China und Südkorea, wird voraussichtlich bei Forschungsvolumen und Investitionen führend sein, gefolgt von Europa und Nordamerika. Staatlich geförderte Initiativen, wie das Horizon Europe-Programm der Europäischen Union, werden bedeutende Mittel in die Halid-Perowskit-PV-Forschung einbringen, was das Wachstum weiter beschleunigen dürfte (Europäische Kommission). Kommerzialisierungspipeline: Der Zeitraum von 2025 bis 2030 wird einen Übergang von der Grundlagenforschung zu angewandter Forschung und frühen kommerziellen Anwendungen erleben, wobei mehrere Pilotlinien und Demonstrationsprojekte in Betrieb genommen werden sollen (National Renewable Energy Laboratory).

Insgesamt ist der Markt für Halid-Perowskit-PV-Forschung auf dynamisches Wachstum eingestellt, das durch eine starke CAGR, steigendes Forschungsvolumen und zunehmenden Investitionswert untermauert wird, und positioniert sich als treibende Kraft für die Innovation im Bereich Solarenergie.

Regionale Analyse: Investitions-Hotspots und Schwellenmärkte

Im Jahr 2025 ist die regionale Investition in Halid-Perowskit-Photovoltaik (PV)-Forschung durch eine dynamische Landschaft gekennzeichnet, mit mehreren Hotspots und Schwellenmärkten, die Innovation und Kommerzialisierung vorantreiben. Die Asien-Pazifik-Region, insbesondere China, dominiert weiterhin die globale Forschungsleistung und Finanzierung. Chinesische Institutionen und Unternehmen profitieren von robusten staatlichen Unterstützungen, wobei das Ministerium für Wissenschaft und Technologie die Halid-Perowskit-PV als strategischen Sektor priorisiert. Dies hat zur Gründung von speziellen Forschungszentren und Pilotproduktionsanlagen geführt, die China als Führer sowohl in der akademischen Veröffentlichung als auch bei der Patentanmeldung im Zusammenhang mit Halid-Perowskit-Solarzellen positioniert (Ministerium für Wissenschaft und Technologie der Volksrepublik China).

Europa bleibt ein kritisches Zentrum für hochwirksame Forschung, wobei das Horizon Europe-Programm der Europäischen Union erhebliche Zuschüsse für Perowskit-PV-Projekte bereitstellt. Länder wie Deutschland, das Vereinigte Königreich und die Schweiz beherbergen führende Forschungseinrichtungen und Startups, die sich auf die Skalierung der Perowskit-Modulproduktion und die Verbesserung der Gerätestabilität konzentrieren. Der Fokus der Europäischen Kommission auf nachhaltige Energie und die starken geistigen Eigentumsrahmen der Region haben sowohl öffentliche als auch private Investitionen angezogen und grenzüberschreitende Kooperationen und Technologietransfers gefördert (Europäische Kommission).

In Nordamerika hat die USA eine starke Position in der Grundlagenforschung, unterstützt durch das Solar Energy Technologies Office des Energieministeriums. US-Universitäten und nationale Laboratorien stehen an der Spitze der Entwicklung von Tandem-Perowskit-Silizium-Architekturen und der Erkundung von Kommerzialisierungswegen. Die Venture-Capital-Aktivitäten in den USA haben zugenommen, wobei Startups Finanzierungsrunden sichern, um die Pilotfertigung und Feldtests voranzutreiben (US Department of Energy).

Schwellenmärkte: Indien und Südkorea erhöhen schnell ihre Investitionen in die Halid-Perowskit-PV-Forschung. Das indische Ministerium für Neue und Erneuerbare Energien hat Initiativen gestartet, um die heimische Entwicklung zu unterstützen, während südkoreanische Konglomerate mit Universitäten zusammenarbeiten, um die Kommerzialisierung zu beschleunigen (Ministerium für Neue und Erneuerbare Energien, Indien; Ministerium für Bildung, Südkorea).

Indien und Südkorea erhöhen schnell ihre Investitionen in die Halid-Perowskit-PV-Forschung. Das indische Ministerium für Neue und Erneuerbare Energien hat Initiativen gestartet, um die heimische Entwicklung zu unterstützen, während südkoreanische Konglomerate mit Universitäten zusammenarbeiten, um die Kommerzialisierung zu beschleunigen (Ministerium für Neue und Erneuerbare Energien, Indien; Ministerium für Bildung, Südkorea). Mittlerer Osten: Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien erkunden Halid-Perowskit-PV als Teil ihrer umfassenderen Strategien für erneuerbare Energien, wobei Pilotprojekte und akademische Kooperationen im Gange sind (Masdar).

Insgesamt ist das globale Landschaftsbild im Jahr 2025 durch konzentrierte Investitionen in etablierten Forschungszentren und ein wachsendes Engagement aus Schwellenmärkten geprägt, was den Rahmen für beschleunigte Kommerzialisierung und Bereitstellung von Halid-Perowskit-Photovoltaik-Technologien schafft.

Zukünftige Perspektiven: Kommerzialisierungswege und Annahmeszenarien

Die zukünftige Perspektive für die Halid-Perowskit-Photovoltaik (PV)-Forschung im Jahr 2025 wird durch ein dynamisches Zusammenspiel aus technologischen Fortschritten, Kommerzialisierungsstrategien und sich entwickelnden Annahmeszenarien geprägt. Da Perowskit-Solarzellen (PSCs) weiterhin schnelle Verbesserungen des Wirkungsgrads zeigen – über 25 % in Laborumgebungen – verlagert sich der Fokus von der Grundlagenforschung auf die skalierbare Herstellung und Marktintegration. Der Kommerzialisierungsweg wird zunehmend durch Bemühungen zur Lösung von Stabilitäts-, Toxizitäts- und großflächigen Fertigungsherausforderungen definiert, die entscheidend für den Übergang von Pilotprojekten zu Massenmarkterzeugnissen sind.

Wichtige Akteure der Industrie und Forschungskonsortien investieren in Tandemarchitekturen, insbesondere in Perowskit-Silizium-Tandemzellen, die Wirkungsgrade über 30 % versprechen und erhebliches Interesse von etablierten Photovoltaik-Herstellern anziehen. So hat Oxford PV Pläne zur Skalierung der Produktion von Perowskit-auf-Silizium-Tandemmodulen angekündigt, mit dem Ziel einer kommerziellen Einführung im nahen Zeitraum. Ebenso erkunden First Solar und andere große Unternehmen hybride Integrationen, um die bestehenden Produktionsinfrastrukturen zu nutzen, während sie Perowskit-Schichten für verbesserte Leistung einfügen.

Die Annahmeszenarien für 2025 und darüber hinaus werden wahrscheinlich in Anwendung unterteilt sein. Gebäudetechnisch integrierte Photovoltaiken (BIPV), leichte und flexible Solarpaneele sowie tragbare Stromlösungen werden voraussichtlich frühe Märkte sein, die von der anpassbaren Ästhetik und den Formfaktoren der Perowskite profitieren. Laut den Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) könnte die Halid-Perowskit-PV bereits 2025 beginnen, Marktanteile in diesen Segmenten zu erobern, wobei eine breitere Akzeptanz von weiteren Verbesserungen der Betriebslebensdauer und der ökologischen Sicherheit abhängt.

Die Kommerzialisierung wird auch von regulatorischen Rahmenbedingungen und Entwicklungen in der Lieferkette abhängen. Das Horizon Europe-Programm der Europäischen Union und das Solar Energy Technologies Office des US-Energieministeriums unterstützen beide Initiativen, um die Kommerzialisierung der Halid-Perowskit-PV zu beschleunigen, wobei der Fokus auf umweltfreundlichen Materialien und Recyclingstrategien liegt (Europäische Kommission, US Department of Energy). Es wird erwartet, dass diese Bemühungen Partnerschaften zwischen Wissenschaft, Startups und etablierten Herstellern katalysieren und ein robustes Innovationsökosystem fördern.

Zusammenfassend wird von den Kommerzialisierungswegen für Halid-Perowskit-PV im Jahr 2025 erwartet, dass sie sich von Labor-Durchbrüchen zu Pilot-Produktionslinien entwickeln, wobei die Annahmeszenarien spezialisierte Anwendungen vor der allgemeinen einsetzbaren Skalierung begünstigen. Das Tempo der Annahme wird von der Lösung technischer Hürden, der regulatorischen Akzeptanz und der Reifung der Lieferketten für perowskitspezifische Materialien und Komponenten abhängen.

Herausforderungen, Risiken und strategische Chancen

Die Halid-Perowskit-Photovoltaik (PV)-Forschung hat sich schnell weiterentwickelt und diese Materialien als vielversprechende Kandidaten für Solarzellen der nächsten Generation positioniert. Der Sektor steht jedoch vor erheblichen Herausforderungen und Risiken, die angegangen werden müssen, um die kommerzielle Lebensfähigkeit zu realisieren, während er gleichzeitig strategische Chancen für Innovation und Marktführerschaft bietet.

Eine der Hauptschwierigkeiten ist die langfristige Stabilität von Halid-Perowskit-Solarzellen. Trotz der Erreichung von Wirkungsgraden von über 25 % sind Perowskit-Geräte anfällig für Degradationen durch Feuchtigkeit, Sauerstoff, Wärme und ultraviolettes Licht. Diese Instabilität begrenzt ihre Betriebslebensdauer im Vergleich zu etablierten Silizium-PV-Technologien. Die Forschung ist im Gange, um robuste Einkapselungsmethoden und Zusammensetzungsstrategien zu entwickeln, um die Haltbarkeit zu verbessern, jedoch bleibt es eine kritische Hürde, die 20-25-jährigen Lebensdauern zu erreichen, die für die kommerzielle Bereitstellung erforderlich sind National Renewable Energy Laboratory.

Toxizität und Umweltbedenken, insbesondere im Zusammenhang mit der Verwendung von Blei in den meisten hocheffizienten Perowskitformulierungen, stellen ein weiteres erhebliches Risiko dar. Regulatorischer Druck und die öffentliche Wahrnehmung könnten die Marktakzeptanz behindern, es sei denn, es werden effektive Maßnahmen zum Bleimanagement, Recycling oder bleifreie Alternativen entwickelt. Die Forschung zu zinnbasierten und anderen bleifreien Perowskiten ist im Gange, jedoch liegen diese Alternativen derzeit in Bezug auf Effizienz und Stabilität zurück Internationale Energieagentur.

Die Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit der Herstellungsverfahren stellen ebenfalls Herausforderungen dar. Während Labormodule beeindruckende Ergebnisse gezeigt haben, ist es nicht trivial, diese auf die Großflächige Modulproduktion mit konsistenter Leistung und Ausbeute zu übertragen. Probleme wie die Kontrolle von Defekten, die gleichmäßige Schichtablagerung und das Schnittstellenengineering müssen gelöst werden, um eine kosteneffektive Massenproduktion zu ermöglichen Wood Mackenzie.

Trotz dieser Risiken gibt es zahlreiche strategische Chancen. Die einstellbare Bandlücke der Perowskite ermöglicht Tandemarchitekturen mit Silizium oder anderen Materialien, die potenziell die Effizienzgrenzen von einzelnen Zellen überschreiten. Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die in Tandem- und flexible Perowskit-PV-Technologien investieren, könnten erhebliche Marktanteile gewinnen, während sich diese Produkte weiterentwickeln Oxford PV. Darüber hinaus bietet die relativ niedertemperaturmäßige und lösungsmittelbasierte Verarbeitung von Perowskiten das Potenzial für niedrigere Herstellungskosten und neue Anwendungen, wie gebäudeintegrierte Photovoltaiken und leichte, tragbare Solarpaneele.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Halid-Perowskit-PV-Forschung zwar formidable technische und regulatorische Herausforderungen zu bewältigen hat, der Sektor jedoch erhebliches Potenzial für diejenigen bietet, die in Stabilität, Nachhaltigkeit und skalierbare Herstellungsverfahren innovativ sein können.

Quellen und Referenzen

Carlo Andrea Riccardo Perini – Tailored interfaces to maximize perovskite photovoltaics energy yield

Dieses Video auf YouTube ansehen