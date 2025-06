Geniale Kakadus überlisten Sydneys Trinkbrunnen – und das virale Video ist unglaublich

By

Schlaue Kakadus öffnen Sydneys öffentliche Brunnen: Beobachten Sie, wie diese Genies stilvoll der Hitze der Stadt entkommen!

Sulfurköpfige Kakadus in Sydney meistern Trinkbrunnen, zeigen virale Intelligenz und definieren, wie Wildtiere in städtischen Hotspots gedeihen.

Wissenswertes: 41% Erfolgsquote: Kakadus haben bei fast der Hälfte der Brunnenversuche Zugang zu Wasser erhalten.

Kakadus haben bei fast der Hälfte der Brunnenversuche Zugang zu Wasser erhalten. Städtische Lerner: Das Verhalten breitete sich bis 2025 schnell unter den Schwärmen in West-Sydney aus.

Das Verhalten breitete sich bis 2025 schnell unter den Schwärmen in West-Sydney aus. Tagaktive Trinker: Die meisten Besuche fanden bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang statt, ihre bevorzugten Hydrierungszeiten.

Die meisten Besuche fanden bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang statt, ihre bevorzugten Hydrierungszeiten. Nicht nur die Jungs: Sowohl männliche als auch weibliche Kakadus zeigten diesen cleveren Trick.

Öffentliche Trinkbrunnen in ganz Sydney werden täglich genutzt – und es sind nicht nur durstige Menschen, die den Wasserhahn betätigen. Lernen Sie die schlauen sulfurköpfigen Kakadus der Stadt kennen, die Wissenschaftler schockierten und Einheimische erfreuten, indem sie die Kunst des Einschaltens von Trinkbrunnen für einen schnellen Spritzer und Schluck meisterten.

In einer gemeinsamen Studie des Max-Planck-Instituts, der Universität Wien, der Western Sydney University und der Australian National University – die kürzlich in Biology Letters veröffentlicht wurde – verfolgten Forscher diese städtischen Papageien mit bewegungsaktivierten Kameras. Das Filmmaterial erzählt eine erstaunliche Geschichte: Wilde Kakadus drehen nicht nur die Griffe an Stadtbrunnen, sondern bringen auch ihren gefiederten Freunden diesen Trick bei und lösen ein phänomenales Stadtgeschehen aus.

Beobachten Sie ihre cleveren Bewegungen in Aktion – das virale Video sorgt für Gesprächsstoff!

Warum benutzen Kakadus plötzlich Trinkbrunnen?

Kakadus sind bekannt für ihren scharfen Verstand und ihre Anpassungsfähigkeit. Diese brillanten Vögel sorgten erstmals dank ihrer Abfallsuchabenteuer für Schlagzeilen – sie öffneten Mülleimer, um Essensreste zu genießen. Jetzt, konfrontiert mit heißem Wetter und begrenzten natürlichen Wasserquellen, haben sie sich eine neue städtische Herausforderung gesetzt: herauszufinden, wie man schwierige Wasserbrunnen bedient.

Mit koordinierten Bewegungen – einer Klaue greift den Drehgriff, die andere hält die Düse fest – drehen, ziehen und nicken diese Vögel schließlich mit beeindruckender Präzision. Kameras erfassten ganze Schwärme, die bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang geduldig an lokalen Sydney-Reservaten anstanden und sich abwechselten, um einen erfrischenden Schluck zu nehmen.

F: Wie haben sie diesen neuen Trick gelernt?

Wissenschaftler bemerkten etwas Außergewöhnliches: Die clevere Trinktechnik verbreitete sich schnell unter nahe gelegenen Kakadugruppen. Die Forscher schlagen vor, dass dies ein klassisches Beispiel für soziales Lernen ist – ein innovativer Vogel knackt den Code, und bald macht die gesamte Gemeinschaft Notizen.

Im Gegensatz zu ihren vorherigen Abfalleröffnungsabenteuern waren sowohl männliche als auch weibliche Vögel gleichermaßen daran interessiert, an der Brunnenaktion teilzunehmen. Es ist ein seltenes Beispiel für Geschlechtergleichheit in der städtischen Vogelintelligenz.

F: Machen städtische Landschaften Kakadus intelligenter?

Absolut. Forscher sagen, dass Sydneys geschäftige Parks und Felder sich als perfekte Spielplätze für problemlösende Papageien erweisen. Trotz des Verlusts von Lebensräumen überleben diese Kakadus nicht nur in den Städten – sie erfinden völlig neue Traditionen.

Diese „Stadtpopkultur“ hilft Kakadus, mit klimatischen Extremen umzugehen und zeigt evolutionäre Anpassungsfähigkeit in Echtzeit. Es wird jetzt angenommen, dass diese innovative Strategie des Brunnentrinkens sich auf andere Papageienarten und städtische Gebiete weltweit ausbreiten könnte.

Besuchen Sie National Geographic für weitere Geschichten über die Intelligenz von Vögeln oder erkunden Sie Australian National University für die neuesten Forschungen zur Ökologie.

Wie können Sie urbane Vogelgenies erkennen (und helfen)?

Städtische Vögel benötigen sauberes, zugängliches Wasser – besonders während Hitzewellen. Unterstützen Sie tierfreundliche Räume indem Sie:

Öffentliche Brunnen und Vogeltränken sauber halten.

Vandalismus oder Leckagen bei Brunnen den örtlichen Behörden melden.

Ungewöhnliches Verhalten von Wildtieren mit Ihrem Telefon oder Wildtier-Apps beobachten und aufzeichnen.

Teilen Sie Ihre Sichtungen mit Wissenschaftlern und anderen Naturliebhabern auf Bürgerwissenschaftsplattformen.

Bereit, diese supercleveren Kakadus selbst zu sehen? Besuchen Sie einen Park in Sydney bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang und halten Sie Ihre Kamera bereit – vielleicht werden Sie zum nächsten viralen Tier-Hit!

Aktionscheckliste: So unterstützen Sie die Innovation der städtischen Wildtiere im Jahr 2025

Besuchen Sie Ihren lokalen Park bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang für optimales Vogelbeobachten.

Halten Sie öffentliche Wasserquellen sauber und zugänglich.

Teilen Sie bemerkenswerte Sichtungen mit Forschern oder in sozialen Medien.

Erfahren Sie mehr über städtische Ökologie mit Ressourcen von BirdLife International.

Sulphur-crested cockatoos observed using bubblers in western Sydney

Dieses Video auf YouTube ansehen

Seien Sie Teil des wildesten neuen Trends in Sydney. Entdecken, teilen und unterstützen Sie heute die gefiederten Genies Ihrer Stadt!