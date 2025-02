EXILE TAKAHIRO begrüßt ein neues Bündel Freude: Lernen Sie ihre dritte Tochter kennen!

By

In einer herzlichen Ankündigung haben EXILE TAKAHIRO und seine Frau, die Schauspielerin 武井咲, die freudige Ankunft ihres dritten Kindes, eines schönen Mädchens, bekannt gegeben. Auf der offiziellen Website von LDH drückte das Paar seinen Dank an die Fans und Unterstützer aus und gab bekannt, dass sowohl die Mutter als auch das Baby gedeihen und gesund sind.

Mit übersprudelnder Aufregung teilten sie mit, wie dieses neue Leben immense Freude in ihre Familie bringt. Das Paar genießt das Glück seiner wachsenden Familie und schätzt jeden kostbaren Moment zusammen. Sie verpflichteten sich, ihre Kinder zu pflegen und zu schützen, während sie weiterhin hart an ihren jeweiligen Karrieren arbeiten.

Die Talentagentur von 武井咲, オスカープロモーション, äußerte sich ebenfalls mit einer Erklärung, in der sie die glücklichen Nachrichten teilte und um Privatsphäre bezüglich weiterer Details bat. Ihr Fokus liegt fest auf dem Wohl der Familie und der Unterstützung, die sie von den Fans erhalten haben.

EXILE TAKAHIRO und 武井咲, die im September 2017 den Bund der Ehe geschlossen haben, sind schnell zu einem beliebten Paar in der Öffentlichkeit geworden. Sie begrüßten ihre erste Tochter im März 2018, gefolgt von einer zweiten Tochter im März 2022. Jetzt freuen sie sich über ihr Leben als Familie mit fünf Mitgliedern.

Während sie in dieses neue Kapitel aufbrechen, senden sie herzliche Wünsche für Gesundheit und Glück an ihre Unterstützer. Diese neueste Ergänzung zur Familie markiert nicht nur einen neuen Anfang, sondern ist auch ein Zeugnis für die Liebe und Freude, die sie umgibt. Feiern Sie mit uns diesen aufregenden Meilenstein!

### Häufig gestellte Fragen

1. **Wie haben sich EXILE TAKAHIRO und 武井咲 kennengelernt?**

EXILE TAKAHIRO und 武井咲 haben sich durch ihre Arbeit in der Unterhaltungsindustrie kennengelernt und begannen mit dem Dating, bevor sie im September 2017 den Bund der Ehe schlossen.

2. **Wie alt sind ihre Kinder?**

Nach der Geburt ihrer dritten Tochter umfasst ihre Familie eine Tochter, die im März 2018 geboren wurde, eine weitere Tochter, die im März 2022 geboren wurde, und das neugeborene Mädchen.

3. **Was sind die zukünftigen Arbeitspläne des Paares?**

Während sie ihre Familie priorisieren, planen sowohl EXILE TAKAHIRO als auch 武井咲, ihre Karrieren in Musik bzw. Schauspielerei fortzusetzen und das Familienleben mit ihren beruflichen Bestrebungen in Einklang zu bringen.

