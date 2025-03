Die verborgenen Gefahren von Masern: Warum Impfungen wichtiger denn je sind

Masern haben einen außergewöhnlich hohen Ansteckungsfaktor, mit einer Reproduktionszahl (R0) zwischen 12 und 18, die COVID-19 und Influenza übertrifft.

Das Virus kann bis zu zwei Stunden in der Luft bleiben und infektiös sein und sucht ahnungslose Personen heim.

Frühe Symptome wie Fieber, Husten und Schnupfen können irreführend sein und die Verbreitung erleichtern, bevor der charakteristische Ausschlag auftritt.

Komplikationen umfassen Pneumonie und seltene neurologische Störungen, wobei eine bemerkenswerte Sterblichkeitsrate unter ungeimpften Kindern zu verzeichnen ist.

Masern verursachen „immunsystembedingte Amnesie“, die die Fähigkeit des Immunsystems verringert, andere Krankheiten zu bekämpfen.

Die Impfung ist äußerst wirksam, eine Einzelimpfung bietet 93% Schutz, und zwei Dosen erhöhen die Wirksamkeit erheblich.

Hohe Impfquoten in der Gemeinschaft können Ausbrüche verhindern und die öffentliche Gesundheit schützen.

Der dringende Bedarf an Masernbewusstsein: Schützen Sie Ihre Gemeinschaft vor einer stillen Bedrohung

Für weitere Details zu Impfinitiativen besuchen Sie die Weltgesundheitsorganisation.

