Lås op for magiske øjeblikke: Mød Devon Murray og sejle ind i en weekend fyldt med spænding!

“`html

Mød skuespilleren Devon Murray, kendt for sin rolle som Seamus Finnigan, i E. Leclerc Kulturhus lørdag den 7. februar fra kl. 10 til 18.

Deltag i det 20. Bazhataeg stokkekampturnering i Penhars Sports Hall, med gratis adgang og introduktionskurser, der finder sted hele weekenden.

Se rugbykampen mellem Frankrig og England i Rugby Club Quimpérois, som starter kl. 17:45 lørdag.

Hepp Quimper Volley i deres kamp mod Béziers kl. 20 lørdag, billetter koster 6 €.

Udforsk den 16. fugleudstilling i Saint-Évarzec, der starter lørdag eftermiddag, og den 36. antikvåbenmesse søndag.

“`

Denne weekend er fyldt med livlige begivenheder, der lover uforglemmelige oplevelser!

På **lørdag den 7. februar** vil fans af den fortryllende **Harry Potter** saga ikke gå glip af en personlig møde-med-selv-event med **Devon Murray**, den talentfulde skuespiller kendt for sin rolle som **Seamus Finnigan**. Fra **kl. 10 til 18** i E. Leclerc Kulturhus vil Murray være tilgængelig for billeder og autograf-skrivning, så hver fan kan føle magien af forbindelsen. Det er en sjælden chance for at møde en elsket karakter tæt på.

Men det er kun begyndelsen! Det **20. Bazhataeg** stokkekampturnering finder sted i **Penhars Sports Hall** denne weekend. Med gratis adgang og introduktionskurser kan tilskuere dykke ned i den spændende verden af denne dynamiske kampsport fra **lørdag** til **søndag**.

Rugbyfans vil heller ikke gå glip af action! Deltag i **Rugby Club Quimpérois** kl. **17:45** på lørdag for at se den episke kamp mellem **Frankrig og England** på storskærm. Nyd denne intense kamp med gratis adgang og madmuligheder tilgængelige.

For sportsentusiaster står **Quimper Volley** over for en vigtig kamp mod **Béziers** kl. **20**, og der er lovet højdramatisk action for kun **6 €**.

Endelig kan naturelskere udforske eksotiske fugle ved den **16. fugleudstilling** i **Saint-Évarzec** fra lørdag eftermiddag, mens historieelskere vil sætte pris på den **36. antikvåben** messe på søndag.

Denne weekend er fyldt med spændende muligheder. Uanset om du er ivrig efter at møde en troldmand eller heppe til en kamp, er der noget for enhver smag— **gå ikke glip af det sjove!**

Slip magien og spændingen løs: Dette weekends begivenheder du ikke må gå glip af!

### Kommende begivenheder denne weekend

Denne weekend er en skattekiste af fortryllende begivenheder, der henvender sig til fans af det whimsical og eventyrlige! Her er en oversigt over nogle spændende aktiviteter, der finder sted i området:

#### Mød Devon Murray!

På **lørdag den 7. februar** fra **kl. 10 til 18** inviteres fans af **Harry Potter** serien til et personlig møde med **Devon Murray**, skuespilleren bedst kendt for sin rolle som **Seamus Finnigan**. Beliggende i **E. Leclerc Kulturhus**, tilbyder dette arrangement en chance for billeder og autografer, så fans kan skabe magiske minder.

#### 20. Bazhataeg stokkekampturnering

For dem der er interesseret i kampsport, løber **20. Bazhataeg stokkekampturnering** i **Penhars Sports Hall** hele weekenden. Adgang er gratis, og arrangementet inkluderer introduktionskurser for tilskuere, der er ivrige efter at lære om denne unikke kampsport.

#### Rugbykamp

Rugbyentusiaster bør tage til **Rugby Club Quimpérois** på **lørdag** kl. **17:45** for at se den meget ventede kamp mellem **Frankrig og England**. Nyd atmosfæren med gratis adgang og et udvalg af madmuligheder.

#### Quimper Volley showdown

**Quimper Volley** -teamet vil mødes med **Béziers** kl. **20** lørdag. Billetterne er billigt prissat til **6 €**, hvilket gør det til en perfekt plan for sportselskere, der søger et adrenalinrush.

#### Natur- og historieevents

Fuglelskere kan dykke ned i den **16. fugleudstilling** i **Saint-Évarzec**, der starter lørdag eftermiddag. Samtidig kan historieentusiaster udforske interessante udstillinger ved den **36. antikvåbenmesse**, der finder sted søndag.

### Rige snippets og yderligere indsigt

**Markedstendenser**: Begivenheder som Quimper Volley-kampen og kampsportsturneringer er en del af en voksende tendens i samfundsengagement gennem sport og kulturelle aktiviteter, der styrker lokal turisme.

**Innovationer i begivenhedshåndtering**: Integrationen af gratis adgangsarrangementer parret med mad og interaktive oplevelser har vist sig at forbedre besøgendes engagement, hvilket fører til bedre fremmøde og samfundsinddragelse.

**Anvendelsestilfælde for fans**: Disse begivenheder giver uvurderlige muligheder for fans, ikke kun for at overvære sportsbegivenheder og møde berømtheder, men også for at danne forbindelser og blive en del af en kollektiv oplevelse.

### Spørgsmål, du måske har:

**1. Hvad er højdepunkterne af Harry Potter møde-med-selv-eventen med Devon Murray?**

Møde-med-selv-eventen inkluderer muligheder for fotos og autografer, så fans kan interagere med Devon Murray og opleve lidt af den magiske verden af Harry Potter på nært hold.

**2. Er der nogle omkostninger forbundet med begivenhederne?**

De fleste begivenheder er gratis, med undtagelse af Quimper Volley-kampen, som har en entréafgift på **6 €**. Bazhataeg-turneringen tilbyder også gratis introduktionskurser for interesserede deltagere.

**3. Hvilke andre aktiviteter er der for familier denne weekend?**

Weekenden byder på en række familievenlige aktiviteter, herunder fugleudstillingen og antikvåbenmessen, der appellerer til både naturelskere og historieentusiaster.

For mere information om lokale begivenheder og aktiviteter, besøg Lokale Begivenheder.

Don't make eye contact

Watch this video on YouTube