ماكدونالدز تعيد إحياء المعركة الخالدة “ماكو ضد ماكودو” مع لحن هاتسوني ميكو الجذاب

التعاون بين النجم الافتراضي هاتسune ميكو وماكدونالدز أثار اهتمامًا متجددًا في الجدل القائم منذ فترة طويلة حول الألقاب “ماكو” مقابل “ماكودو” في اليابان.

فيديو هاتسune ميكو، الذي صدر في 10 مارس أو “يوم ميكو”، عرض إعادة تخيل مرحة لوجبة “بطاطا شكا شكا” من ماكدونالدز على شكل عدد موسيقي.

تسلط العبارة “ماكو-دو ني إيت تي ميت نيه” من الفيديو الضوء على التفضيلات الإقليمية بين “ماكو” في كانتو و”ماكودو” في كانساي.

حملة ماكدونالدز لعام 2017 سلطت الضوء سابقًا على هذا التنافس، حيث فازت “ماكودو” بفارق ضئيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يعرض الفيديو كيف تتقاطع الثقافة الشعبية مع ولاء العلامة التجارية، مما يعزز الحديث حول اللغة والعلامات التجارية.

هذا الشراكة تحتفل بتنوع المشاعر تجاه العلامة التجارية، مذكّرة لنا بفرحة تناول الوجبات المشتركة.

تخيل هذا: نجم أنمي أيقوني يتعاون مع عملاق الوجبات السريعة العالمي، مما يعيد إحياء جدل مثير للجدل يشبه لذة البطاطا المقلية التي نتحدث عنها. في قلب هذه الفوضى اللطيفة توجد هاتسune ميكو، الظاهرة الافتراضية ذات الشعر الأزرق والمعروفة بسحرها المستقبلي وإيقاعاتها الجذابة، التي أثارت مؤخرًا ضجة على الإنترنت بفيديو تعاون مع ماكدونالدز.

أُذيع في 10 مارس، اليوم الذي يُعرف بوداعاً محبب باسم “يوم ميكو” نظراً للتشابه الصوتي، سرعان ما جمع الفيديو أكثر من 350,000 مشاهدة، مسحوراً المعجبين بينما قامت ميكو بتحويل وجبة “بطاطا شكا شكا” الشهيرة من ماكدونالدز إلى عدد موسيقي خيالي. رقصت وغنت إلى قلوب الجماهير، تمامًا كما فعلت في أغنيتها الناجحة “ميكو ميكو ني شيت آجرى ♡”، هذه المرة مُعاد تخيلها للاحتفال بالبطاطا المقرمشة.

لكن لم تكن الضحكات المتحركة والفرحة هي ما سرقت الأضواء. بل كان ميكو تغني بشكل جريء السطر، “ماكو-دو ني إيت تي ميت نيه” – “لماذا لا تتوجه إلى ماكودو؟” – مما قدم ضربة غير ثقيلة للجدل القائم منذ فترة طويلة حول الألقاب الإقليمية حول سلسلة الوجبات السريعة المحبوبة. لعقود، كان اليابانيون متحمسين لهذا النزاع اللغوي: إذ يدعو سكان كانتوها إلى تسميته “ماكو”، بينما يدافع سكان كانساي بشدة عن “ماكودو”.

هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها ماكدونالدز في المعركة. في عام 2017، نظمت حملة “ماكو مقابل ماكودو” اللذيذة، التي وضعت برجر طوكيو برجر وأوساكا ضد بعضها في ضوء الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بفارق ضئيل، emerged “ماكودو” victorious، مما أدى إلى احتفال الرئيس التنفيذي آنذاك بلهجة كانساي المبهجة، مما زاد من جذور الكلمة كجزء من اللغة الرسمية للشركة.

ومع ذلك، مع استمرار “ماكو” في الارتباط بالعديد من المفضلات في القائمة مثل “ماكو فراي بطاطا”، تستمر المعركة، وتنتشر في كل ركن من أركان البلاد مع كل قرار يتخذ أثناء الوجبات. ما فعلته فيديوهات هاتسune ميكو المرحة هو إضافة لمسة جميلة من الثقافة الشعبية، مذكّرة لنا بأن اللغة هي جزء لا يتجزأ من ولاء العلامة التجارية بنفس القدر الذي نستمتع به باللذائذ المقرمشة.

سواء كنت من عشاق “ماكو” أو من الثابتين على “ماكودو”، تحتفل هذه الشراكة الأيقونية بالتنوع في حب العلامة التجارية، مثبتةً أنه في بعض الأحيان، يمكن لأبسط الجدالات أن تشعل الخيال. لذا، بينما تستمتع بكل قضمة من تلك البطاطا المقلية الذهبية، تذكر – قد تتغير التسمية، لكن حب وجبة جيدة هو رابط عالمي يربط بيننا جميعًا.

هاتسune ميكو وماكدونالدز: اندماج الثقافة الشعبية مع الوجبات السريعة

في تعاون مثير يجسر بين عوالم الأنمي والوجبات السريعة، تعاونت هاتسune ميكو، النجمة الافتراضية المعروفة بموسيقاها الديناميكية وشعرها الأزرق المميز، مع ماكدونالدز. هذه الشراكة جذابة ليس فقط للمعجبين ولكن أيضًا لأولئك المهتمين باستراتيجيات التسويق وتأثير الثقافة.

### كيف بدأت هذه الشراكة؟

هاتسune ميكو، هو صوت بلاغي تم تطويره بواسطة مؤسسة كريبتون فيوتشر، أصبح ظاهرة ثقافية على مستوى العالم. تُعرف الحفلات الهولوغرام الخاصة بها والمتابعة الضخمة عبر الإنترنت، جاذبيتها تأتي من تعدد الاستخدامات وارتباطها بالجماهير المتمرسة في التكنولوجيا. رأت ماكدونالدز، المعروفة بتوافق علامتها التجارية مع توجهات السوق الحالية، فرصة فريدة للتواصل مع جمهور أصغر سناً من خلال التعاون معها في 10 مارس، يوم يحتفل به باسم “يوم ميكو” نظرًا للتشابه الصوتي.

### ماذا يمكن أن نتوقع من هذه الشراكة؟

– **إصدار الفيديو**: تم إصدار الفيديو كنشيد عجيب، حيث قدمت ميكو أغنية عن ماكدونالدز حول “بطاطا شكا شكا” كأغنية مرحة، خلق حبكة جديدة وجذابة وصلت إلى أكثر من 350,000 مشاهدة بسرعة.

– **حرب التعبيرات اللغوية**: تداخلت ميكو بطريقة فكاهية في جدل “ماكو مقابل ماكودو”، وهو دلالة مرحة على تفضيلات اللهجات المحلية التي استمرت لعقود. هذه الحركة استخدمت بذكاء الاختلافات الثقافية كدافع ترفيهي، reflected in the marketing strategies of McDonald’s in different regions.

### حالات الاستخدام في الواقع

1. **ولاء العلامة التجارية والتفاعل**: هذه الشراكة هي مثال حاسم على كيفية إمكانية للعلامات التجارية الحفاظ على صلتها وتنشيط تفاعل المعجبين من خلال الارتباط بشخصيات الثقافة الشعبية. هذه يمكن أن تكون وسيلة فعالة لجذب المستهلكين الذين قد لا يرتبطون تقليديًا بالإعلانات عن الوجبات السريعة.

2. **تعليق ثقافي من خلال الإعلان**: يشير اعتراف ماكدونالدز وميكو المرحي بالتنوع اللغوي إلى الفروق الثقافية، مما يعزز الشمولية والسرد المتنوع عن العلامات التجارية.

### الاتجاهات والتوقعات في الصناعة

– **تداخل التكنولوجيا والأزياء**: تمثل شخصية ميكو الافتراضية اتجاهًا مستمرًا حيث تتقاطع التكنولوجيا مع الثقافة والأزياء. مع تطور الذكاء الاصطناعي، توقع المزيد من العلامات التجارية للتعاون مع المؤثرين الرقميين لإنشاء تجارب تسويق غامرة وتفاعلية.

– **زيادة التركيز على التخصيص**: تميل العلامات التجارية نحو إعلانات مخصصة للغاية، مع الأخذ في الاعتبار التفضيلات الإقليمية، والتواصل مع الجمهور بشكل أكثر شخصية.

### التوصيات القابلة للتنفيذ

– **يجب على العلامات التجارية أن تسعى باستمرار إلى الابتكار في الشراكة مع الرموز الثقافية للبقاء ذات صلة ومرتبطة بالسياقات مع الجماهير المتخصصة.**

– **يمكن أن يجعل الالتزام المستمر باللهجات وتفضيلات المناطق العلامات التجارية تشعر بمزيد من المحلية والشمولية.**

لمزيد من الرؤى حول كيفية تشكيل العلامات التجارية مثل ماكدونالدز للسرد العالمي، قم بزيارة ماكدونالدز. انغمس في دمج التسويق بين الثقافة والتجارة، وشارك في الجدالات الثقافية الجارية التي تشكل هويات العلامة التجارية على مستوى العالم.