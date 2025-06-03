سوق الخلايا الشمسية الهاليدية المتحللة 2025: نمو سنوي مركب بنسبة 18% مدفوعاً بالابتكارات في الكفاءة والاستثمارات العالمية

بحث الكهروضوئيات البيروفسكايت الهاليدية 2025: ديناميات السوق، ابتكارات التكنولوجيا، والتوقعات الاستراتيجية. استكشاف الاتجاهات الرئيسية، الرواد الإقليميين، وفرص النمو التي تشكل السنوات الخمس المقبلة.

ملخص تنفيذي ومعلومات عامة عن السوق

البحث في الكهروضوئيات البيروفسكايت الهاليدية (PV) ظهر بسرعة كقوة تحويلية في قطاع الطاقة الشمسية العالمي. لقد أظهرت البيروفسكايت الهاليدية، وهي مجموعة من المواد بصيغة عامة ABX 3 (حيث A هو كاتيون، B هو معدن، وX هو هاليد)، خصائص بصرية وإلكترونية استثنائية، بما في ذلك معامل امتصاص عالٍ، فجوات قابلة للتعديل، وأطوال انتشار طويل للناقلات. هذه الخصائص مكنت خلايا شمسية البيروفسكايت (PSCs) من تحقيق كفاءات تحويل طاقة (PCEs) تجاوزت 26% في البيئات المخبرية، مما يجعلها تنافس وتقارن حتى مع تقنيات PV التقليدية المعتمدة على السيليكون في فترة تطوير مختصرة بشكل ملحوظ (المختبر الوطني للطاقة المتجددة).

يمتاز السوق العالمي لبحث الكهروضوئيات البيروفسكايت الهاليدية بنشاط أكاديمي وصناعي مكثف، مع استثمارات كبيرة من القطاعين العام والخاص. وفقًا لـ الوكالة الدولية للطاقة، تعتبر الكهروضوئيات البيروفسكايت تكنولوجيا رئيسية من الجيل القادم، مع إمكانية خفض تكاليف التصنيع، وتمكين وحدات شمسية مرنة وخفيفة، وتسهيل تطبيقات جديدة مثل الكهروضوئيات المدمجة في المباني (BIPV) وخلايا الشمسية المت tandem. يتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يتجاوز 30% حتى عام 2030، مدفوعًا بالاختراقات المستمرة في استقرار المواد، وقابلية التوسع، وتصميم الأجهزة (MarketsandMarkets).

في عام 2025، تتجه أولويات البحث نحو التغلب على الحواجز المتبقية أمام التسويق، خاصةً الاستقرار التشغيلي على المدى الطويل، والسلامة البيئية (وخصوصًا محتوى الرصاص)، وعمليات التصنيع القابلة للتوسع. المؤسسات البحثية والشركات الرائدة، مثل Oxford PV وSolaronix، تضع أسس هياكل خلايا tandem التي تجمع بين البيروفسكايت والسيليكون أو مواد أخرى لدفع الكفاءات إلى ما فوق 30%. في الوقت نفسه، المبادرات المدعومة من الحكومة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين تسرع خطوط الإنتاج التجريبية واختبار الميدان لوحدات البيروفسكايت (المفوضية الأوروبية).

بصفة عامة، يتميز مشهد البحوث في الكهروضوئيات البيروفسكايت الهاليدية في 2025 بالابتكار السريع، التمويل القوي، واتجاه واضح نحو الجدوى التجارية. من المتوقع أن يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في الانتقال العالمي إلى الطاقة المتجددة، مع إمكانية تعطيل الأسواق الحالية للكهرباء الشمسية وتمكين تطبيقات جديدة شمسية عبر الصناعات المتنوعة.

الاتجاهات التكنولوجية الرئيسية في كهروضوئيات البيروفسكايت الهاليدية

تتميز بحوث الكهروضوئيات البيروفسكايت الهاليدية في 2025 بالتقدم السريع في هندسة المواد، تصميم الأجهزة، وقابلية التوسع، مدفوعة بالسعي لتحقيق كفاءة أعلى، واستقرار محسن، وجدوى تجارية. شهد هذا المجال زيادة في تطوير تركيبات جديدة من البيروفسكايت، مثل الأنظمة المختلطة من الكاتيونات والهاليدات، التي أظهرت استقرارًا حراريًا ورطوبة معزز مقارنة بالهياكل التقليدية من يوديد الرصاص الميثيل الأمونيوم (MAPbI 3 ). يركز الباحثون بشكل متزايد على البيروفسكايت غير العضوية تمامًا، مثل هاليدات الرصاص السيزيمية، لمواجهة مشاكل التدهور تحت ظروف التشغيل.

أحد الاتجاهات الأهم هو دمج طبقات البيروفسكايت مع السيليكون في خلايا شمسية مت tandem. تعتمد هذه الطريقة على طيف الامتصاص التكميلي للمواد، مما يدفع كفاءات تحويل الطاقة (PCEs) إلى ما فوق 30% في البيئات المخبرية، وفقًا لتقارير المختبر الوطني للطاقة المتجددة وHelmholtz-Zentrum Berlin. هذه الأجهزة المت tandem تقترب الآن من الحدود النظرية لكفاءة خلايا السيليكون ذات الوصلة الواحدة، مما يجعلها مغرية للغاية لوحدات الطاقة الشمسية من الجيل القادم.

يظل الاستقرار نقطة تركيز بحثية أساسية. في عام 2025، تم تحقيق تقدم كبير في تقنيات التغليف وهندسة الواجهات، مع استخدام الطبقات الذاتية التجميع والهياكل المختلطة من 2D/3D البيروفسكايت لإبطاء هجرة الأيونات وامتصاص الرطوبة. كما ان اعتماد بدائل البيروفسكايت الخالية من الرصاص، مثل المركبات القائمة على القصدير، يكتسب زخمًا، على الرغم من أن هذه المواد لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالأكسدة وكفاءة أقل.

التصنيع القابل للتوسع: يتجه البحث بشكل متزايد نحو طرق الطباعة القابلة للتوسع، بما في ذلك طباعة الشفرات، الطباعة السلوكية، وطباعة الحبر النفاث، لتمكين تصنيع وحدات كبيرة المساحة. الشركات مثل Oxford PV وSaule Technologies تقوم باختبار خطوط إنتاج مرنة وقابلة للدحرجة للوحات الطاقة الشمسية البيروفسكايت.

يتجه البحث بشكل متزايد نحو طرق الطباعة القابلة للتوسع، بما في ذلك طباعة الشفرات، الطباعة السلوكية، وطباعة الحبر النفاث، لتمكين تصنيع وحدات كبيرة المساحة. الشركات مثل Oxford PV وSaule Technologies تقوم باختبار خطوط إنتاج مرنة وقابلة للدحرجة للوحات الطاقة الشمسية البيروفسكايت. تحليل البيئة ودورة الحياة: يتم تطوير تقييمات دورة الحياة واستراتيجيات إعادة التدوير لمعالجة المخاوف المتعلقة بسمية الرصاص وإدارة نهاية الحياة، كما أظهرت تقارير الوكالة الدولية للطاقة.

يتم تطوير تقييمات دورة الحياة واستراتيجيات إعادة التدوير لمعالجة المخاوف المتعلقة بسمية الرصاص وإدارة نهاية الحياة، كما أظهرت تقارير الوكالة الدولية للطاقة. التوصيف المتقدم: توفر أدوات التوصيف في الموقع والتشغيل، مثل تقنيات الأشعة السينية المستندة إلى السنكروترون والطيفية المعتمدة على الزمن، رؤى أعمق حول آليات التدهور وديناميات الناقلات، مما يسرع من وتيرة الابتكار.

بصفة عامة، تتميز بحوث الكهروضوئيات البيروفسكايت الهاليدية في 2025 بنهج متعدد التخصصات، يجمع بين علم المواد وهندسة الأجهزة والاعتبارات البيئية لتمهيد الطريق للنشر التجاري وحلول الطاقة المستدامة.

البيئة التنافسية واللاعبون الرئيسيون

يتميز الحقل التنافسي للبحوث في الكهروضوئيات البيروفسكايت الهاليدية (PV) في 2025 بتوازن ديناميكي بين المؤسسات الأكاديمية، المختبرات الحكومية، والمبتكرين في القطاع الخاص. يتميز هذا المجال بتقدم سريع في استقرار المواد، وكفاءة الأجهزة، وعمليات التصنيع القابلة للتوسع، مع تأكيد متزايد على التسويق والشراكات الصناعية.

تستمر المؤسسات الأكاديمية الرائدة مثل جامعة أوكسفورد، والمعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في لوزان (EPFL)، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في قيادة الأبحاث الأساسية، خصوصًا في مجالات إضعاف العيوب، وهياكل الخلايا المت tandem، والاستقرار التشغيلي على المدى الطويل. غالبًا ما تتعاون هذه الجامعات مع شركاء الصناعة لتسريع ترجمة الإنجازات المخبرية إلى تقنيات قابلة للتوسع.

على الصعيد المؤسسي، توجد شركات مثل Oxford PV وMicroquanta Semiconductor في طليعة تسويق خلايا الطاقة الشمسية البيروفسكايت. حققت Oxford PV تقدمًا كبيرًا في خلايا البيروفسكايت-سيليكون المت tandem، محققة كفاءات قياسية وبدء خطوط الإنتاج التجريبية في أوروبا. تنتشر Microquanta Semiconductor، ومقرها في الصين، في إنتاج وحدات البيروفسكايت ذات الحجم الكبير وتستهدف التطبيقات على نطاق المرافق. هذه الشركات مدعومة بمحافظ ملكية فكرية قوية واستثمارات استراتيجية من كلا القطاعين العام والخاص.

تلعب منظمات الأبحاث الحكومية، مثل المختبر الوطني للطاقة المتجددة (NREL) في الولايات المتحدة وHelmholtz-Zentrum Berlin في ألمانيا، دورًا محوريًا في تحديد أجندات البحث، وتوفير البنية التحتية للاختبار على نطاق واسع، وإنشاء معايير الأداء. تسهل قواعد البيانات المفتوحة الخاصة بهم والتعاون بين المجموعات تبادل المعرفة والتوحيد القياسي عبر القطاع.

تزداد أيضًا نشاطات الشركات الناشئة وتربية الشركات، مع التركيز على تطبيقات متخصصة مثل الكهروضوئيات المرنة ونصف الشفافة، فضلاً عن تقنيات التغليف الجديدة لمعالجة تحديات استقرار البيروفسكايت. تتشكل البيئة التنافسية بشكل أكبر من خلال التحالفات الاستراتيجية، المشاريع المشتركة، واتفاقيات الترخيص، كما تسعى الشركات المصنعة التقليدية للطاقة الشمسية إلى دمج تكنولوجيا البيروفسكايت في خطوط الإنتاج القائمة.

بصفة عامة، فإن بيئة بحوث PV البيروفسكايت الهاليدية في 2025 تتميز بالتعاون الكبير والتنافس الشديد، حيث يتحدد القيادة على القدرة على سد الفجوة بين الابتكار المختبري والجدوى التجارية، كما يتضح من الاستثمارات المستمرة والمشاريع التجريبية، والسباق لتحقيق أعمار وحدات معتمدة وقابلة للتداول.

توقعات نمو السوق (2025–2030): معدل النمو السنوي المركب، تحليل الحجم والقيمة

من المتوقع أن يشهد قطاع بحوث الكهروضوئيات البيروفسكايت (PV) توسعًا كبيرًا بين 2025 و2030، مدفوعًا بالتقدم المتسارع في علم المواد، وزيادة التمويل، والطلب العالمي العاجل على تقنيات الطاقة الشمسية من الجيل القادم. وفقًا للتوقعات من IDTechEx، من المتوقع أن يحقق السوق العالمي للكهروضوئيات البيروفسكايت معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يتجاوز 30% خلال هذه الفترة، حيث تنتقل الأبحاث من الابتكارات على نطاق المختبر إلى النشر التجريبي والتسويق المبكر.

من حيث الحجم، من المتوقع أن يتضاعف ناتج الأبحاث—المقاس من خلال الأوراق المنشورة، براءات الاختراع، والوحدات على نطاق تجريبي—بحلول عام 2030. لقد أظهر عدد المنشورات التي تمت مراجعتها من قبل الزملاء في مجال الكهروضوئيات البيروفسكايت نموًا كبيرًا في العقد الماضي، ومن المتوقع أن تستمر هذه الطفرة مع دخول مجموعات بحثية جديدة وموارد تفيد هذا المجال. تسلط مجلة Nature Energy الضوء على أن عدد براءات الاختراع المودعة في هذا المجال من المتوقع أن يزيد بنسبة 20% سنويًا حتى عام 2030، مما يعكس كل من الاهتمام الأكاديمي والصناعي.

تحليل القيمة: من المتوقع أن تتجاوز القيمة العالمية لبحوث الكهروضوئيات البيروفسكايت 1.2 مليار دولار بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 350 مليون دولار المقدرة في 2025، وفقًا لـ MarketsandMarkets. يشمل ذلك استثمارات البحث والتطوير العامة والخاصة، المشاريع التعاونية، وصفقات ترخيص التقنية.

من المتوقع أن تتجاوز القيمة العالمية لبحوث الكهروضوئيات البيروفسكايت 1.2 مليار دولار بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 350 مليون دولار المقدرة في 2025، وفقًا لـ MarketsandMarkets. يشمل ذلك استثمارات البحث والتطوير العامة والخاصة، المشاريع التعاونية، وصفقات ترخيص التقنية. النمو الإقليمي: من المتوقع أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة الصين وكوريا الجنوبية، في حجم الأبحاث والاستثمار، تليها أوروبا وأمريكا الشمالية. من المقرر أن تضخ المبادرات المدعومة حكوميًا، مثل برنامج أفكار أوروبا في الاتحاد الأوروبي، تمويلًا كبيرًا في بحوث الكهروضوئيات البيروفسكايت مما يسرع نموها (المفوضية الأوروبية).

من المتوقع أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة الصين وكوريا الجنوبية، في حجم الأبحاث والاستثمار، تليها أوروبا وأمريكا الشمالية. من المقرر أن تضخ المبادرات المدعومة حكوميًا، مثل برنامج أفكار أوروبا في الاتحاد الأوروبي، تمويلًا كبيرًا في بحوث الكهروضوئيات البيروفسكايت مما يسرع نموها (المفوضية الأوروبية). مخطط التسويق: ستشهد الفترة من 2025 إلى 2030 تحولًا من الأبحاث الأساسية إلى الأبحاث التطبيقية والتسويق في مرحلة مبكرة، مع توقع أن تظهر عدة خطوط إنتاج ومشاريع عرض على الساحة (المختبر الوطني للطاقة المتجددة).

بصفة عامة، من المقرر أن يشهد سوق بحوث الكهروضوئيات البيروفسكايت نموًا ديناميكيًا، مدعومًا بمعدل نمو سنوي مركب قوي، وزيادة حجم الأبحاث، وارتفاع قيمة الاستثمار، مما يعزز مكانته كقوة رئيسية في مستقبل ابتكار الطاقة الشمسية.

تحليل إقليمي: نقاط الاستثمار الساخنة والأسواق الناشئة

في عام 2025، يتسم الاستثمار الإقليمي في بحوث الكهروضوئيات البيروفسكايت (PV) بمشهد ديناميكي، مع عدة نقاط ساخنة وأسواق ناشئة تدفع الابتكار والتسويق. تواصل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبخاصة الصين، السيطرة على الناتج البحثي العالمي والتمويل. تستفيد المؤسسات والشركات الصينية من دعم حكومي قوي، حيث تعتبر وزارة العلوم والتكنولوجيا الكهروضوئيات البيروفسكايت قطاعًا استراتيجيًا. وقد أدى ذلك إلى إنشاء مراكز أبحاث مخصصة وخطوط إنتاج تجريبية، مما يضع الصين كقائد في كل من المنشورات الأكاديمية وطلبات براءات الاختراع المتعلقة بخلايا الطاقة الشمسية البيروفسكايت (وزارة العلوم والتكنولوجيا لجمهورية الصين الشعبية).

تظل أوروبا مركزًا حيويًا للأبحاث العالية التأثير، حيث يخصص برنامج أفكار أوروبا في الاتحاد الأوروبي منحًا كبيرة لمشاريع الكهروضوئيات البيروفسكايت. تستضيف دول مثل ألمانيا، المملكة المتحدة، وسويسرا مؤسسات بحث رائدة وشركات ناشئة تركز على توسيع إنتاج وحدات البيروفسكايت وتحسين استقرار الأجهزة. جذب التركيز القوي للمفوضية الأوروبية على الطاقة المستدامة وإطارات الملكية الفكرية القوية في المنطقة استثمارات عامة وخاصة، مما يعزز التعاون عبر الحدود ونقل التكنولوجيا (المفوضية الأوروبية).

في أمريكا الشمالية، تتمتع الولايات المتحدة بحضور قوي في الأبحاث الأساسية، بدعم من مكتب تقنيات الطاقة الشمسية التابع لوزارة الطاقة. تتصدر الجامعات والمختبرات الوطنية في الولايات المتحدة تطوير هياكل البيروفسكايت-سيليكون المت tandem واستكشاف طرق التسويق. قد شهدت الأنشطة الاستثماريّة في الولايات المتحدة زيادة في الأرباح، حيث تم تأمين جولات تمويل للشركات الناشئة لتطوير التصنيع التجريبي واختبار الميدان (وزارة الطاقة الأمريكية).

الأسواق الناشئة: تزيد الهند وكوريا الجنوبية بسرعة من استثمارهما في بحوث الكهروضوئيات البيروفسكايت. أطلقت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند مبادرات لدعم التنمية المحلية، بينما تتعاون الكيانات الكورية الجنوبية مع الجامعات لتسريع التسويق (وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، الهند; وزارة التعليم، كوريا الجنوبية).

تزيد الهند وكوريا الجنوبية بسرعة من استثمارهما في بحوث الكهروضوئيات البيروفسكايت. أطلقت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند مبادرات لدعم التنمية المحلية، بينما تتعاون الكيانات الكورية الجنوبية مع الجامعات لتسريع التسويق (وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، الهند; وزارة التعليم، كوريا الجنوبية). الشرق الأوسط: تستكشف الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الكهروضوئيات البيروفسكايت كجزء من استراتيجياتهما الأوسع للطاقة المتجددة، مع مشاريع تجريبية وتعاون أكاديمي جاري (Masdar).

بصفة عامة، يميز المشهد العالمي في 2025 تركيز الاستثمار في مراكز أبحاث راسخة والتزام متزايد من الأسواق الناشئة، مما يمهد الطريق للتسويق المتسارع ونشر تكنولوجيا الكهروضوئيات البيروفسكايت.

التوقعات المستقبلية: مسارات التسويق وسيناريوهات الاعتماد

تعمل التوقعات المستقبلية لبحث الكهروضوئيات البيروفسكايت (PV) في 2025 بتأثير تفاعلي بين التقدم التكنولوجي، استراتيجيات التسويق، وسيناريوهات الاعتماد المتطورة. مع استمرار خلايا الشمس البيروفسكايت (PSCs) في إظهار تحسينات سريعة في كفاءة تحويل الطاقة، متجاوزة 25% في البيئات المخبرية، يتجه التركيز نحو التصنيع القابل للتوسع ودمج السوق. يتم تعريف مسار التسويق بشكل متزايد من خلال الجهود الرامية إلى معالجة الاستقرار، السمية، وتحديات التصنيع في المناطق الواسعة، وهي أمور حرجة للانتقال من المشاريع التجريبية إلى المنتجات المتاحة في السوق بشكل جماعي.

تستثمر الشركات الرئيسية والمجموعات البحثية في هياكل tandem، خاصة خلايا البيروفسكايت-سيليكون المت tandem، التي تعد بكفاءات تفوق 30% وتجذب الانتباه الكبير من الشركات المصنعة الحالية للألواح الشمسية. على سبيل المثال، أعلنت Oxford PV عن خطط لتوسيع إنتاج وحدات البيورفسكايت على السيليكون، تستهدف التسويق في الأجل القريب. بالمثل، تقوم First Solar وشركات كبرى أخرى باستكشاف الإدماج الهجين للاستفادة من البنية التحتية للإنتاج الحالية مع إدخال طبقات البيروفسكايت لتحسين الأداء.

من المرجح أن تكون سيناريوهات الاعتماد لعام 2025 وما بعدها مقسمة حسب التطبيق. يُتوقع أن تكون الكهروضوئيات المدمجة في المباني (BIPV)، والألواح الشمسية الخفيفة والمرنة، وحلول الطاقة المحمولة هي الأسواق المبكرة، مستفيدة من الجمالية القابلة للتعديل للبعض ومقاييس الشكل. وفقًا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، قد يبدأ الكهروضوئيات البيروفسكايت في احتلال حصة سوقية متخصصة في هذه القطاعات في أقرب وقت بحلول عام 2025، حيث يعتمد الاعتماد الأوسع على مزيد من التحسينات في عمر التشغيل وسلامة البيئة.

ستعتمد التسوق أيضًا على الأطر التنظيمية وتطورات سلسلة التوريد. تمول كل من برنامج أفكار أوروبا للاتحاد الأوروبي ومكتب تقنيات الشمس التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية المبادرات لتسريع تسويق البيروفسكايت، مع التركيز على المواد الصديقة للبيئة واستراتيجيات إعادة التدوير (المفوضية الأوروبية، وزارة الطاقة الأمريكية). من المتوقع أن تُحفز هذه الجهود الشراكات بين الأكاديمية، الشركات الناشئة، والمصنعين التقليديين، مما يعزز نظام الابتكار القوي.

باختصار، يتميز مسار التسويق للكهروضوئيات البيروفسكايت في 2025 بالانتقال من الابتكارات على نطاق المختبر إلى التصنيع على نطاق تجريبي، معFavoringSpecialized أيضاً لسيناريوهات الاعتماد التطبيقات المتخصصة قبل النشر على نطاق واسع. ستعتمد وتيرة الاعتماد على حل العقبات الفنية، والمقبولية التنظيمية، ونضوج سلاسل التوريد للمواد والمكونات الخاصة بالبيروفسكايت.

التحديات والمخاطر والفرص الاستراتيجية

تقدمت بحوث الكهروضوئيات البيروفسكايت (PV) بسرعة، مما يجعل هذه المواد مرشحة واعدة لخلايا الشمسية من الجيل القادم. ومع ذلك، تواجه هذه المنطقة تحديات ومخاطر كبيرة يجب معالجتها لتحقيق الجدوى التجارية، بينما تقدم أيضًا فرص استراتيجية للابتكار والريادة في السوق.

تعد الاستقرار على المدى الطويل من أبرز التحديات أمام خلايا الطاقة الشمسية البيروفسكايت. على الرغم من تحقيق كفاءات تحويل طاقة تتجاوز 25%، فإن أجهزة البيروفسكايت عرضة للتدهور نتيجة للرطوبة، والأكسجين، والحرارة، والأشعة فوق البنفسجية. يحد هذا الاستقرار من حياة التشغيل مقارنة بتقنيات PV المعتمدة على السيليكون. لا يزال يتم البحث في تطوير طرق تغليف قوية واستراتيجيات هندسية تركيبية لتعزيز الديمومة، ولكن تحقيق العمر الافتراضي المطلوب لمدة 20-25 عامًا للتسويق يعتبر عائقًا حرجًا المختبر الوطني للطاقة المتجددة.

تمثل السمية والمخاوف البيئية، خاصةً المتعلقة باستخدام الرصاص في معظم تركيبات البيروفسكايت ذات الكفاءة العالية، خطرًا كبيرًا آخر. قد تعيق الضغوط التنظيمية والتصور العام اعتماد السوق ما لم يتم تطوير إدارة فعالة للرصاص، وإعادة التدوير، أو بدائل خالية من الرصاص. يتم البحث عن البيروفسكايت القائم على القصدير ومواد أخرى خالية من الرصاص النعيمة، ولكن هذه البدائل حاليًا تتخلف في الكفاءة والاستقرار الوكالة الدولية للطاقة.

تواجه أيضًا حدود قابلية التوسع وإمكانية تكرارية عمليات التصنيع تحديات. بينما أظهرت الأجهزة على نطاق المختبر نتائج مثيرة للإعجاب، فإن ترجمتها إلى وحدات كبيرة المساحة بأداء ثابت وعائد سهولة ليست بسيطة. يجب حل قضايا مثل التحكم في العيوب، وإيداع الأفلام المتجانسة، وهندسة الواجهات لتمكين الإنتاج الضخم بتكلفة فعالة وود ماكنزي.

على الرغم من هذه المخاطر، فإن الفرص الاستراتيجية بافرة. يسمح فجوة النطاق القابل للتعديل في البيروفسكايت بهياكل الانتظام مع السيليكون أو مواد أخرى، والتي قد تتجاوز حدود الكفاءة للخلايا الوحيدة الجوانب. يمكن أن تستحوذ الشركات ومؤسسات البحث التي تستثمر في تكنولوجيا PV البيروفسكايت المت tandem والمرنة على حصة سوقية كبيرة مع نضوج هذه المنتجات Oxford PV. علاوة على ذلك، تقدم معالجة البيروفسكايت القابلة للتطبيق بدرجات حرارة منخفضة، فرصًا لتخفيض تكاليف التصنيع وتطبيقات جديدة، مثل الكهروضوئيات المدمجة في المباني والألواح الشمسية خفيفة الوزن والمحمولة.

باختصار، على الرغم من أن بحوث الكهروضوئيات البيروفسكايت تواجه تحديات تقنية وتنظيمية شاقة، إلا أن القطاع يوفر فرصًا كبيرة لأولئك القادرين على الابتكار في الاستقرار والاستدامة والتصنيع القابل للتوسع.

المصادر والمراجع

Carlo Andrea Riccardo Perini – Tailored interfaces to maximize perovskite photovoltaics energy yield

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