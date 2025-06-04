تغيير قواعد اللعبة في واتساب: أسماء المستخدمين ونظام الحماية برقم التعريف الشخصي ستحول خصوصية المراسلة الخاصة بك في 2025

لماذا ستغير ميزة اسم المستخدم الجديدة في واتساب طريقة اتصالك – وستحميك في 2025

يستعد واتساب لإطلاق أسماء مستخدمين خاصة، وحماية برمز PIN، وميزات خصوصية جديدة تنافس على مستوى تيليجرام وسيجنال بحلول 2025.

حقائق سريعة: 90%+ من مستخدمي واتساب يعتمدون على أرقام الهواتف – وهذا على وشك أن يتغير

من مستخدمي واتساب يعتمدون على أرقام الهواتف – وهذا على وشك أن يتغير 2.7 مليار مستخدم نشط قد يحصلون قريبًا على خصوصية معززة

مستخدم نشط قد يحصلون قريبًا على خصوصية معززة حماية برمز PIN قادمة من أجل أمان الحساب بشكل أفضل

واتساب يتابع أخيراً اتجاهات الخصوصية في 2025، مستعدًا لتقديم أسماء مستخدمين – وهي ميزة أساسية في منصات مثل تيليجرام، سيجنال، وديسكورد.

قريبًا، ستتمكن من إنشاء @معرف فريد، مما يتيح لك الدردشة دون الكشف عن رقم هاتفك. هذا التحديث الذي طال انتظاره في المرحلة التجريبية الآن، ويعد بإحداث ثورة في كيفية حماية المستخدمين لخصوصيتهم والتواصل مع الآخرين.

إذا كنت تهتم بالخصوصية، فإن النسخة التجريبية الأخيرة من واتساب تتضمن حماية برمز PIN لأسماء المستخدمين. هذا يعني، حتى إذا فقدت هاتفك أو غيرت الأجهزة، سيظل معرفك آمنًا: فقط يمكنك استعادته أو تغييره باستخدام رمز PIN السري الخاص بك.

س: ماذا يعني وجود أسماء مستخدمين في واتساب لخصوصيتك؟

لا حاجة بعد الآن لمشاركة رقمك الشخصي مع الغرباء، أو المجتمعات عبر الإنترنت، أو حتى جهات الاتصال التجارية. بدلاً من ذلك، استخدم اسم المستخدم الخاص بك، وابقَ مسيطرًا على من يمكنه الوصول إليك. ستتمكن الأعمال التجارية والمؤثرون من التواصل مع العملاء أو المعجبين دون الكشف عن التفاصيل الشخصية – مثالي للحسابات المهنية ودردشات المجموعات العامة.

كما يخطط واتساب أيضًا لضوابط رؤية الملف الشخصي، وأدوات البحث، وحدود تغيير اسم المستخدم. هذا يعكس المنافسين الأكثر تركيزاً على الخصوصية مثل تيليجرام، حيث تتماشى أسماء المستخدمين والسرية جنبًا إلى جنب.

كيفية: إعداد اسم مستخدم واتساب الخاص بك (ما نعرفه حتى الآن)

انتقل إلى إعدادات ملفك الشخصي في واتساب

اضغط على “اسم المستخدم” لاختيار @معرف فريد

أنشئ رمز PIN لزيادة الأمان

شارك رابط اسم المستخدم الخاص بك (مثل wa.me/@yourname) مع أي شخص

توقع ضوابط خصوصية جديدة – ستأتي قريبًا

الميزة الجديدة لا تزال قيد التطوير النشط، ولكن مع وجود أسماء المستخدمين ورموز PIN بالفعل في النسخة التجريبية لـ iOS TestFlight، قد arrive في الأسابيع المقبلة. وفقًا لمصادر تتعقب التحديثات، بمجرد أن تصل ميزة إلى قنوات بيتا الخاصة بـ Apple أو Google Play، عادةً ما يتم تسريع الإطلاق العالمي.

س: لماذا يعد ذلك أمرًا مهمًا في المراسلة؟

يشير تحول واتساب من أرقام الهواتف إلى أسماء المستخدمين إلى حقبة جديدة في الخصوصية، مما يربط العملاق المملوك لفيسبوك مع الحمايات المتقدمة التي تقدمها المنافسين مثل تيليجرام وسيجنال. بالنسبة للمستخدمين المهتمين بالرسائل المزعجة أو المضايقات أو حماية الهوية، يوفر هذا التغيير الأمان مع الراحة.

ستستفيد الأعمال التجارية والمبدعون أيضًا. الآن، التفاعل مع المجتمعات الكبيرة أو العملاء لا يعني الكشف عن الأرقام الشخصية – ويجعل اسم المستخدم وجودك على واتساب أكثر احترافية بكثير.

س: ماذا ينتظر خطة خصوصية واتساب التالية؟

ترقب إضافة:

وظائف بحث محسّنة للعثور على المستخدمين حسب الاسم

ضوابط رؤية الملف الشخصي وسهولة الاكتشاف

حدود على تغييرات أسماء المستخدمين لمنع الإساءة

إدارة أفضل لخصوصية المجموعات والبث

ستعزز هذه الترقيات من موقف واتساب كأحد المتنافسين الرئيسيين في سباق الخصوصية العالمي. هل ترغب في البقاء في المقدمة؟ تابع مدونة واتساب الرسمية وقم بتحديث التطبيق الخاص بك بمجرد وصول الميزات الجديدة.

هل أنت مستعد لتحسين خصوصيتك؟ إليك ما يجب عليك فعله بعد ذلك:

لا تتخلف عن الركب. استعد الآن للاستفادة القصوى من ميزات الخصوصية الجديدة في واتساب!

قم بتحديث واتساب بانتظام للحصول على وصول مبكر إلى الميزات الجديدة

فكر في اسم مستخدم فريد وسهل التذكر

قم بإعداد رمز PIN لحماية إضافية

تابع أخبار الخصوصية على مواقع مثل TechCrunch وWIRED

انشر الخبر – شارك هذا التحديث مع الأصدقاء والزملاء

المراجع

How To Enable Security Notification In WhatsApp | show security notifications on this device #shorts

Watch this video on YouTube