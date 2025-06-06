الببغاءات الذكية تخدع نافورات الشرب في سيدني — والفيديو الفيروسي لا يصدق

الببغاوات المكّارة تفتح نافورات مياه سيدني العامة: شاهدوا هؤلاء العباقرة يتغلبون على حرارة المدينة بأناقة!

تتقن ببغاوات الكبّوت ذات القمة الكبريتية في سيدني استخدام نافورات الشرب، مما يعرض ذكاءً فيروسياً ويعيد تعريف كيفية ازدهار الحياة البرية في المواقع الحضرية.

حقائق سريعة: نسبة نجاح 41٪: تمكنت الببغاوات من الوصول إلى الماء في ما يقرب من نصف محاولات النافورة.

تمكنت الببغاوات من الوصول إلى الماء في ما يقرب من نصف محاولات النافورة. متعلمين حضريين: انتشرت السلوكيات سريعاً بين أسراب غرب سيدني بحلول عام 2025.

انتشرت السلوكيات سريعاً بين أسراب غرب سيدني بحلول عام 2025. شاربو نهار: معظم الزيارات كانت في الفجر والغسق، وهي أوقات ترطيبهم المفضلة.

معظم الزيارات كانت في الفجر والغسق، وهي أوقات ترطيبهم المفضلة. ليس فقط الذكور: أظهرت كل من الببغاوات الذكور والإناث هذه الخدعة الذكية.

تشهد نافورات المياه العامة في سيدني تمرينًا يوميًا، وليس فقط البشر العطشى وراء الصنابير. تعرفوا على ببغاوات الكبّوت ذات القمة الكبريتية الماكرة في المدينة، التي صدمت العلماء وأسعدت السكان المحليين من خلال إتقان فن تشغيل نافورات الشرب من أجل رشفة سريعة.

في دراسة مشتركة بين معهد ماكس بلانك وجامعة فيينا وجامعة غرب سيدني والجامعة الوطنية الأسترالية، والتي نُشرت مؤخرًا في Biology Letters، تتبع الباحثون هذه الببغاوات الحضرية باستخدام كاميرات تعمل بحركة الجسم. تسرد اللقطات قصة مذهلة: الببغاوات البرية لا تقوم فقط بتدوير المقبض على نافورات المدينة، بل تعلم أيضًا خدعة تشغيلها لأصدقائها المكسوّين بالريش، مما يثير ظاهرة على مستوى المدينة.

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لماذا بدأت الببغاوات فجأة في استخدام نافورات الشرب؟

تشتهر الببغاوات بذكائها السريع وقدرتها على التكيف. هذه الطيور الرائعة لفتت الأنظار أولاً بسبب تصرفاتها غير العادية في حاويات القمامة—فتح صناديق القمامة للاستمتاع ببقايا الطعام. والآن، مع مواجهة الطقس الحار ومحدودية مصادر المياه الطبيعية، تحدي جديد ينتظرهم في المدينة: معرفة كيفية تشغيل نافورات المياه المعقدة.

باستخدام خطوات متناسقة—حيث يعلق مخلب واحد المقبض الدوار بينما يمسك الآخر بفوهة النافورة—تقوم هذه الطيور بالدوران، السحب، وأخيرًا الشرب، كل ذلك بدقة مذهلة. التقطت الكاميرات أسراب كاملة تصطف بالصبر في احتياطيات سيدني المحلية عند الفجر والغسق، تتناوب على شرب المياه المنعشة.

س: كيف تعلموا هذه الخدعة الجديدة؟

لاحظ العلماء شيئاً غير عادي: انتشرت تقنية الشرب الذكية بسرعة بين مجموعات الببغاوات القريبة. يقترح الباحثون أن هذا هو مثال نموذجي على التعلم الاجتماعي—يتعلم طائر مبتكر كيف يفتح النافورة، وسرعان ما يقوم المجتمع بأكمله بتدوين الملاحظات.

على عكس مغامراتهم السابقة في فتح صناديق القمامة، كان كل من الذكور والإناث متحمسين للتفاعل مع النافورة. إنه حالة نادرة من المساواة بين الجنسين في ذكاء الطيور الحضرية.

س: هل تجعل المناظر الطبيعية الحضرية الببغاوات أكثر ذكاءً؟

بالطبع. يقول الباحثون إن الحدائق والمناطق الخضراء المزدحمة في سيدني تثبت أنها ساحات لعب مثالية لببغاوات تحل المشكلات. على الرغم من فقدان الموائل، لا تعيش هذه الببغاوات فقط في المدن—بل تبتكر تقاليد جديدة تمامًا.

تساعد هذه “الثقافة الشعبية الحضرية” الببغاوات على التكيف مع درجات الحرارة المتطرفة وتعرض القدرة التطورية في الوقت الفعلي. يُعتقد الآن أن هذه الاستراتيجية الجديدة في شرب الماء من النافورات قد تنتشر إلى أنواع ببغاوات أخرى ومناطق حضرية على مستوى العالم.

قم بزيارة ناشيونال جيوغرافيك لمزيد من القصص عن ذكاء الطيور، أو استكشف الجامعة الوطنية الأسترالية لأحدث أبحاث علم البيئة.

كيف يمكنك اكتشاف (ومساعدة) عباقرة الطيور الحضرية؟

تحتاج الطيور الحضرية إلى مياه نظيفة وقابلة للوصول—خاصة في موجات الحر. ادعم المساحات الصديقة للحياة البرية من خلال:

الحفاظ على نظافة نافورات الشرب وأحواض الطيور العامة.

الإبلاغ عن النافورات المتضررة أو المتسربة للسلطات المحلية.

مراقبة وتسجيل سلوك الحياة البرية غير العادي باستخدام هاتفك أو تطبيقات الحياة البرية.

مشاركة مشاهداتك مع العلماء وعشاق الطبيعة الآخرين على منصات العلوم المواطنية.

هل أنت مستعد لرؤية هذه الببغاوات الفائقة الذكاء بنفسك؟ اتجه إلى إحدى حدائق سيدني عند شروق الشمس أو غروبها، وابقِ كاميرتك جاهزة—قد تشهد الظاهرة الحيوانية الفيروسية القادمة!

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قم بزيارة حديقتك المحلية عند الفجر أو الغسق لمشاهدة الطيور بشكل مثالي.

احفظ مصادر المياه العامة نظيفة وقابلة للوصول.

شارك المشاهدات الرائعة مع الباحثين أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعلم المزيد عن علم البيئة الحضرية من خلال الموارد من BirdLife International.

Sulphur-crested cockatoos observed using bubblers in western Sydney

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