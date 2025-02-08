افتح لحظات سحرية: قابل ديفون موراي وانطلق في عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة!

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تعرف على الممثل ديفون موري، المعروف بدوره كسيماس فينيغان، في E. Leclerc Cultural Space يوم السبت 7 فبراير، من 10 صباحًا حتى 6 مساءً.

احضر البطولة 20 من بطولات قتال العصا Bazhataeg في Penhars Sports Hall، مع دخول مجاني ودورات تمهيدية، والتي ستقام طوال عطلة نهاية الأسبوع.

لا تفوت مباراة الرجبي بين فرنسا وإنجلترا في Rugby Club Quimpérois، التي تبدأ في الساعة 5:45 مساءً يوم السبت.

شجع فريق Quimper Volley في مباراتهم ضد Béziers في الساعة 8 مساءً يوم السبت، وسعر التذاكر 6 يورو.

استكشف المعرض السادس عشر للطيور في سانت إيفارزيك بدءًا من ظهر يوم السبت واحتفال الأسلحة القديمة السادس والثلاثين يوم الأحد.

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هذا الأسبوع مليء بالفعاليات الحيوية التي تعد بتجارب لا تُنسى!

في **السبت 7 فبراير**، لن يرغب عشاق سلسلة **هاري بوتر** في تفويت فرصة اللقاء شخصيًا مع **ديفون موري**، الممثل الموهوب المعروف بدوره كـ **سيماس فينيغان**. من **10 صباحًا حتى 6 مساءً** في E. Leclerc Cultural Space، سيكون موري متواجدًا لالتقاط الصور وتوقيع التذكارات، مما يضمن لكل معجب الشعور بسحر الاتصال. إنها فرصة نادرة للقاء شخصية محبوبة عن قرب.

ولكن هذه ليست سوى البداية! من المقرر إقامة البطولة **20 من بطولات قتال العصا Bazhataeg** في **صالة بنهار الرياضية** نهاية هذا الأسبوع. مع دخول مجاني ودورات تمهيدية متاحة، يمكن للمشاهدين الانغماس في عالم هذه الفن القتالي الديناميكي من **السبت** حتى **الأحد**.

لن يرغب عشاق الرجبي في تفويت الأحداث أيضًا! انضم إلى **رابطة الرجبي في كويمبيروا** في **5:45 مساءً** يوم السبت لمشاهدة المواجهة الملحمية بين **فرنسا وإنجلترا** على الشاشة الكبيرة. استمتع بهذه المباراة المثيرة مع دخول مجاني وخيارات طعام متاحة.

أما بالنسبة لعشاق الرياضة، فإن فريق **كوينبير فولي** يواجه مباراة حاسمة ضد **بزييير** في **8 مساءً**، مما يعد بحركة عالية المخاطر مقابل **6 يورو** فقط.

وأخيرًا، يمكن لعشاق الطبيعة استكشاف الطيور الغريبة في **المعرض السادس عشر للطيور** في **سانت إيفارزيك** بدءًا من بعد ظهر يوم السبت، بينما سيقدر عشاق التاريخ **احتفال الأسلحة القديمة السادس والثلاثين** يوم الأحد.

إنه عطلة نهاية أسبوع مليئة بالفرص المثيرة. سواء كنت متحمسًا لمقابلة ساحر أو تشجيع فريق في مباراة، هناك شيء للجميع— **لا تفوت المتعة!**

افتح سحر الإثارة: فعاليات نهاية الأسبوع التي لا يمكنك تفويتها!

### الفعاليات القادمة هذا الأسبوع

هذا الأسبوع هو كنز من الفعاليات الساحرة التي تلبي عشاق الغموض والمغامرة! إليك نظرة سريعة على بعض الأنشطة المثيرة التي تحدث في المنطقة:

#### قابل ديفون موري!

في **السبت 7 فبراير**، من **10 صباحًا حتى 6 مساءً**، يُدعى عشاق سلسلة **هاري بوتر** للاجتماع الشخصي مع **ديفون موري**، الممثل الأكثر شهرة لدوره كـ **سيماس فينيغان**. يقع الحدث في **E. Leclerc Cultural Space**، مما يوفر فرصة لالتقاط الصور وتوقيع التذكارات، مما يمكّن المعجبين من خلق ذكريات سحرية.

#### البطولة 20 من قتال العصا Bazhataeg

للمهتمين بفنون الدفاع عن النفس، تستمر البطولة **20 من قتال العصا Bazhataeg** في **صالة بنهار الرياضية** طوال عطلة نهاية الأسبوع. الدخول مجاني، ويشمل الحدث دورات تمهيدية للمشاهدين المهتمين بالتعرف على هذا الفن القتالي الفريد.

#### مباراة الرجبي

يجب على عشاق الرجبي التوجه إلى **رابطة الرجبي في كويمبيروا** يوم **السبت** في **5:45 مساءً** لمشاهدة المباراة المرتقبة بين **فرنسا وإنجلترا**. استمتع بالأجواء مع دخول مجاني ومجموعة متنوعة من خيارات الطعام.

#### مواجهة كوينبير فولي

سيواجه فريق **كوينبير فولي** **بزييير** في **8 مساءً** يوم السبت. سعر التذاكر في متناول الجميع **6 يورو**، مما يجعلها خطة مثالية لعشاق الرياضة الذين يبحثون عن اندفاع من الأدرينالين.

#### فعاليات الطبيعة والتاريخ

يمكن لعشاق الطيور الاستمتاع بالمعرض **السادس عشر للطيور** في **سانت إيفارزيك** بدءًا من بعد ظهر يوم السبت. في حين يمكن لعشاق التاريخ استكشاف العروض المثيرة في **احتفال الأسلحة القديمة السادس والثلاثين** الذي سيقام يوم الأحد.

### مقتطفات غنية ورؤى إضافية

**اتجاهات السوق**: تعتبر الفعاليات مثل مباراة كوينبير فولي وبطولات الفنون القتالية جزءًا من اتجاه متزايد في المشاركة المجتمعية من خلال الرياضات والأنشطة الثقافية، مما يعزز السياحة المحلية.

**الابتكارات في إدارة الفعاليات**: يعد دمج الفعاليات ذات الدخول المجاني مع خيارات الطعام والتجارب التفاعلية قد أثبت فعاليته في تحسين تفاعل الزوار، مما يؤدي إلى حضور أفضل ومشاركة مجتمعية أقوى.

**حالات الاستخدام للعشاق**: توفر هذه الفعاليات فرصًا لا تقدر بثمن للجماهير ليس فقط لمشاهدة الرياضات ومقابلة المشاهير، ولكن لتكوين علاقات أن تكون جزءًا من تجربة جماعية.

### الأسئلة التي قد تكون لديك:

**1. ما هي أبرز معالم اللقاء والتواصل مع ديفون موري؟**

يشمل اللقاء والتواصل فرص لالتقاط الصور وتوقيع التذكارات، مما يسمح للجماهير بالتفاعل مع ديفون موري وتجربة جزء من العالم السحري لهاري بوتر من أول.

**2. هل هناك أي تكاليف مرتبطة بالفعاليات؟**

معظم الفعاليات مجانية، باستثناء مباراة كوينبير فولي، التي تشمل رسوم دخول قدرها **6 يورو**. كما أن البطولة المتنوعة تقدم أيضًا دورات تمهيدية مجانية للمشاركين المهتمين.

**3. ما الأنشطة الأخرى المتاحة للعائلات في هذا الأسبوع؟**

تتميز عطلة نهاية الأسبوع بمجموعة متنوعة من الأنشطة المناسبة للعائلة، بما في ذلك معرض الطيور واحتفال الأسلحة القديمة، مما يجذب عشاق الطبيعة والتاريخ على حد سواء.

لمزيد من المعلومات حول الفعاليات والأنشطة المحلية، قم بزيارة الفعاليات المحلية.

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